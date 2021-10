Tallinna peatänava projektiga lubab edasi minna enamik parteisid

Esialgse kava kohaselt selleks aastaks valmima pidanud Tallinna peatänava projekt on sisuliselt pausile pandud. Praegune linnapea Mihhail Kõlvart on öelnud, et väljapakutud kujul pole projekt reaalne ning sellega edasiminek ootab uut liikluslahendust ja väiksemate projektide, näiteks Rävala läbimurde valmimist.

Samas eitab linnavõim, et peatänava projekt oleks lõplikult maha maetud. Peatänav tuleb, aga kuhu, millal ja mis kujul, jääb ebaselgeks.

Märksa konkreetsemal seisukohal on peatänava suhtes Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Tallinna linnapeakandidaat Martin Helme, kelle hinnangul uue peatänava järele Tallinnas vajadus puudub.

"Meie meelest on Tallinna peatänav Viru tänav või vähemalt on seal potentsiaali selleks kujuneda. See on juba praegu tegelikult jalakäijate tsoon. Panna kinni Tallinna üks peamiseid liikluskoridore, ilma et meil oleks välja nuputatud või välja pakutud, mis oleks alternatiivne liikluskanal, seda kindlasti teha ei saa," ütles Helme.

Ta lisas siiski, et kui suudetakse välja mõelda moodus liikluse kesklinnast mööda juhtimiseks, tasub kindlasti edasi mõelda, kuidas kesklinna jalakäijasõbralikumaks muuta. Praegune plaan on täiesti toores, ütles Helme.

Sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid on varemgi öelnud, et sotsid läheksid linnavalisusse saades kohe projektiga edasi. Nüüd ütles Kaljulaid, et esimese saja päeva jooksul oleks peatänava projekt linnavalitsuse laual tagasi. Suuri muutusi Kaljulaidi hinnangul projektis vaja teha ei oleks.

"Praegune linnavõim ei ole seda projekti ellu viinud sellepärast, et puudub poliitiline tahe seda ellu viia. Selles ei ole nähtud poliitilist kasu kohalikel valimistel ja see on sellepärast kõrvale jäetud. Need vabandused, mis on toodud, ei ole absoluutselt usutavad," rääkis Kaljulaid.

"Inimesed, kes on peatänava projektiga tegelenud, on väga head spetsialistid ja valdavad linnaruumi küsimusi oluliselt paremini kui praegused abilinnapead."

Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal ütles, et peatänava projektiga jätkamine on Reformierakonna valimisprogrammis sees.

"Peatänav, putukaväil ja kõik need Tallinna rattastrateegiad on meie plaanide hulgas, mida linnavalitsus on küll paberiks teinud, aga tegelikult ta ju ei kuula ekspertide soovitusi linnaruumi kvaliteedi muutmiseks, vaid pigem valab valimiste eel plastikut teeserva," kommenteeris Michal.

Isamaa kandidaat Urmas Reinsalu on seisukohal, et järgmise nelja aasta jooksul tuleb peatänav valmis ehitada. Tekkiva täiendava liikluskoormuse Pärnu maantee otsal ja Estonia puiesteel lahendaks Isamaa liikluse viimisega maa alla.

"Meie sõnum on üks ja selge – järgmise valimisperioodiga peab peatänava projekt valmis saama nii, et paralleelselt lahendatakse ka autokoormuse suunamine pudelikaelte kohtades maa alla. Siin ei ole teist alternatiivi."