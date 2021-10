Komisjon püüab elektrihinna tõusu pidurdada uute turureeglitega

Roheenergia on olnud kallis, kuid selle hind on hakanud energiakriisis langema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson rõhutas europarlamendis esinedes, et riikides, kus taastuvate energiaallikate kasutamine on rohkem levinud, on elektrihinda suudetud madalamal hoida.

"Oluline on tugevdada Euroopa valimisolekut ja vastupidavust hinnahüpetele. Peame panustama paindlikusse ja säilitusvõimalustesse, et kaasata taastuvat energiat elektriturul. Vajame hästi toimivat ja arenevat vedelgaasiturgu, mis oleks valmis lõimima taastuvallikatest saadavat gaasi," rääkis Simson.

Hispaania ja Prantsusmaa soovivad, et elektrihind seotaks lahti gaasihinnast, mida neis riikides peetakse peamiseks elektrihinna tõusu põhjuseks. Maagaasi hind tõusis Euroopas 26 protsenti ja kriis üha süveneb.