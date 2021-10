Vaktsineeritud töötajatega hooldekodud saavad 120 eurot töötaja kohta

"Mida rohkem hooldekodu töötajaid on vaktsineeritud, seda turvalisem on hoolekandeasutuse elanikel, kes kuuluvad igal juhul riskigruppi ja kelle nakatumist ja haiglasse sattumist on väga oluline piirata, sest need võivad olla raskete tagajärgedega," ütles peaminister Kaja Kallas.

Toetust saab taotleda 1. detsembrist kuni 15. jaanuarini, seda makstakse töötaja kohta 120 eurot.

Toetust on võimalik 50–90 protsendi võrra suurendada vastavalt sellele, kui suur hulk hoolekandeasutuse klientidest on saanud vaktsineerimise järel ka tõhustusdoosi.

Kokku on toetusmeetmele ette nähtud ligi 824 000 eurot. "See raha tuleb nendest vahenditest, mis lisaeelarves jäid üle," ütles Kallas.