Tõhustusdoosid saavad ka tervishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajad

"Võimaldame kuue kuu möödumisel tõhustusdoosiga vaktsineerimist ka tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele, et tagada riskirühmadega tihedalt kokku puutuvate inimeste maksimaalne kaitstus," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE).

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitas teisipäeval COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosi üle 65-aastastele ja hooldekodude elanikele. Laiemale täisealisele elanikkonnale võimaldatakse tõhustusdoosi üldjuhul pärast kaheksa kuu möödumist esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest.

Sõltumata sellest, millist vaktsiini on inimesele varem manustatud, soovitab komisjon teha tõhustusdoosi Pfizer/BioNTech vaktsiiniga, mis sai 4. oktoobril selleks Euroopa Ravimiameti heakskiidu.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna (RE) teatas, et õiguse vaktsineerida täiskasvanuid said ka kooliõed, mis võimaldab õpetajatel oma tõhustusdoosid saada koolis.

"Meie eesmärk on hoida võimalikult turvaliselt koolid avatud. Sel nädalal on kokku 77 koolikollet, enamasti nakatuvad vaktsineerimata õpilased, aga on nakatunud ka vaktsineeritud õpetajaid. Haridustöötajate vaktsineerimisega tegime algust veebruari lõpus, st rohkem kui kuus kuud on möödas ja me näeme, et koolides nakatuvad ka vaktsineeritud töötajad, sest vaktsiini tõhusus on langenud," ütles Kersna.

Õpetajad töötavad igapäevaselt koos õpilastega, kes ei ole vaktsineeritud ja me teame, et laste ja noorte seas levib haigus praegu kiiresti. Õpetajad vajavad maksimaalset kaitset," lisas Kersna.

Kersna märkis, et üks kolmandik õpetajatest on üle 60-aasta vanused, pooled on üle 50-aastased.

Kersna toonitas samas, et õpetajate kõrge vaktsineeritus on takistanud viiruse levikut koolides. "77 koolikoldest on 45 nakatunud null kuni kolm täiskasvanut," lausus Kersna.