Altkäemaksus kahtlustatav Austria kantsler ei kavatse ametist lahkuda

Austria poliitilise kriisi keskmes on altkäemaksu juurdluse alla sattunud kantsler, Rahvapartei liider Sebastian Kurz, kes kinnitas pärast kohtumist president Alexander van der Belleniga, et ei lahku ametist ja soovib jätkata koalitsiooni Rohelistega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui sa tead, mida oled teinud ja oled kindel, et süüdistused on valed, siis see annab sulle tugevust, mida on sellises olukorras vaja. Kasutan seda tugevust enda kaitsmiseks kõikide minule esitatud valesüüdistuste vastu koos juriidiliste ja demokraatlike vahenditega meie põhiseaduslikus riigis," ütles Kurz.

Prokuratuur otsis neljapäeval läbi Rahvapartei peakorteri ja rahandusministeeriumi. Prokuratuuri andmeil kasutati rahandusministeeriumi raha aastatel 2016 kuni 2018, et tasuda kallutatud küsitluste ja Kurzi toetavate artiklite eest ühes ajalehes ilma reklaami märketa. Seda ajal, mil Kurz kandideeris Rahvapartei liidriks.

Puhast poliitikat lubanud koalitsioonipartner hindab olukorda keeruliseks.

"Ma olen kutsunud parlamendis esindatud parteide liidrid kõnelustele, sest see on vastutus Austria ees. Küsimus on ühises vastutuses. Olen rahul, et kutsed võeti vastu. Süüdistused Rahvapartei juhtkonna vastu on kaalukad," ütles Roheliste liider Werner Kogler.

Austria president saab valitsusjuhti taandada ilma valitsuse koosseisu tagasiastumiseta. Rahvapartei ministrid ähvardasid, et kui Kurz sunnitakse ametist lahkuma, siis lahkuvad ka nemad. Opositsioon nõuab Kurzi lahkumist, kuid umbusaldamiseks vajavad nad roheliste partei toetust. Samas ei taha keegi erakorralisi valimisi.

"Tõsised süüdistused, 100 lehekülge pikk, loetavad ja dokumenteeritud. Tegemist on süüdistusega usalduse kuritarvitamises ja altkäemaksus. See ei saa olla mitte midagi. Kriminaalõiguses kehtib süütuse presumptsioon, see on korrektne. Aga on ka poliitiline vastutus," sõnas sotsiaaldemokraatide liider Pamela Rendi-Wagner.

Parlament koguneb eriistungile teisipäeval.