"Välisilm": Kurzi poliitikast lahkumine tõi operetliku sündmustejada

Karl Nehammeri esmaspäevase ametisseastumisega sai otsa operetimõõtu sündmustejada, mis algas endise liidukantsleri Sebastian Kurzi avaldusega, et ta poliitikast sootuks lahkub.

"Paaril möödunud nädalal, mis pole olnud lihtsad, ja paaril viimasel päeval, mis on olnud väga kenad, eriti minu lapse sünd, olen ma saanud järjest ja järjest teadlikumaks, kui palju ilusaid ja tähtsaid asju on väljaspool poliitikat," rääkis Kurz, kui andis teada poliitikast lahkumisest.

Liidukantsleri ameti pani Kurz maha juba oktoobris seoses korruptsiooniskandaaliga, mille käigus politsei ka tema ametiruumides läbiotsimise korraldas.

Kurz pääses liidukantsleri toolile 2017. aastal, mil temast sai Euroopa noorim demokraatlikult valitud valitsusjuht. Paraku saatis tema ametiaega skandaal skandaali otsa. Esimene tema juhitav koalitsioon, kus partner oli Vabaduspartei, läks nende skandaalide tõttu 2019. aastal suure pauguga lõhki. Seejärel viis Kurz oma partei ennetähtaegsetel valimistel elegantse liigutusega võidule, tuues sellele juurde veel üheksa parlamendikohta.

"Tema juhtimise all sai Rahvaparteist tõepoolest uuesti rahva partei. Meie ja eriti tema jõudsime edukalt uuesti inimesteni, kes aegu tagasi olid Rahvaparteist ära pöördunud. Tema parteijuhiajal pöörati Rahvapartei sotsiaalpoliitika ulatuslikult nende inimeste poole, keda elu pahatihti soosinud polnud," kirjeldas Nehammer Kurzi.

Tänavu oktoobris aga toodi avalikkuse ette, kuidas Kurz on väidetavalt kasutanud rahva raha, ostmaks kõmulehtedelt teda kiitvaid kirjutisi. Kurz eitab jätkuvalt kõiki süüdistusi.

"Ei ole ma pühak ega kurjategija. Olen inimene oma tugevuste ja nõrkustega, vigade ja voorustega ja kõigega, mis nende vahele jääb. Eriti seetõttu, et juba mitu kuud on olnud õhus minuvastased süüdistused, on minu jaoks tähtis jääda endale kindlaks. Ma isiklikult usun, et tuleb päev - olgu või aastate pärast -, kui ma saan tõestada kohtus, et kõik, milles mind süüdistati, oli lihtsalt vale," kommenteeris Kurz.

Ka koalitsioonikaaslased rohelised, kes 2017. aastal parlamendist välja kukkusid ning kaks aastat hiljem ennetähtaegsetel valimistel triumfeerides esinduskogusse tagasi marssisid, jäävad Kurzi valitsusaega meenutama hea sõnaga.

"Tahan öelda, et suhtun Sebastian Kurzi otsusesse täie austusega. Hoolimata kõigist erimeelsustest jõudsime üheskoos väga kaugele. Paraku möödus meie koosveedetud aeg pandeemiaga võitlemise tähe all. Igatahes olid meil pikad vestlused ja me tegime otsuseid, mis ulatuvad palju kaugemale pandeemiaga võitlemisest. Tahan väljendada oma austust Sebastian Kurzi otsuse vastu ja soovin talle ja tema noorele perekonnale kõike head," rääkis Roheliste Partei juht Werner Kogler.

Eriti operetlikuks muutis Austrias toimuva aga Kurzi järgne liidukantsler Alexander Schallenberg, kes kõigest paar tundi pärast Kurzi poliitikast lahkumise teadet ise teada andis, et paneb maha Konservatiivse Rahvapartei juhi ja koos sellega ka liidukantsleri koha.

Vaatlejate sõnul tuleb ka Schallenbergi lahkumise taga näha Kurzi. Schallenbergile hakkas külge jääma Kurzi sülekoera maine ning tagasiastumine aitab tal sellest vabaneda ning oma kuvandit parandada, mis poliitikas edukaks jätkamiseks ilmtingimata vajalik.

Nehammeri asi on nüüd Austria koalitsioonivalitsus puhtaks pesta kõigist neist plekkidest, mida kuude kaupa kestnud poliitiline heitlus ja skandaalid sellele jätnud on. Samuti luua tingimused Euroopa hetkel rangeimate koroonapiirangute lõdvendamiseks ning riigi suletuse lõpetamiseks.