Belgia kohus mõistis eestlasest Euroopa tippametniku vägistamise eest vangi

Süüdistuse järgi vägistas toonane komisjoni lennunduse ja rahvusvaheliste transpordisuhete eestlasest direktor Margus Rahuoja 2015. aastal pärast tööl toimunud pidu enda prantsuse kolleegi, kes töötas komisjonis juriidilise assistendina, kirjutab Delfi.

Rahuoja on kinnitanud, et seks oli mõlema poolt kokkulepitud, senised kohtuastmed on ta aga süüdi mõistnud. 2019. aastal mõisteti Rahuoja neljaks aastaks vangi, esimene kohtuaste leidis vägistamist raskendava asjaoluna, et ohver töötas Rahuoja alluvuses.

Kohus lähtus aga otsust tehes muu kõrval ka kannatanu meditsiinilistest ülevaatustest. Peale selle oli andis tunnistuse kolleeg, kes väitis, et kuulis kuidas noor naine korduvalt oma ülemuse lähenemiskatseid tõrjus.

Naise advokaat Cedric Vergauwen ütles AFP-le, et karistus kaevati edasi asjaolude tõsiduse, aga ka süüdistatava suhtumise tõttu.

Rahuojat kaitsev advokaat Romain Delcoigne ütles, et otsus on edasi kaevatud, seetõttu ei pea Rahuoja ka veel päris kohe trellide taha astuma.

Rahuoja jääb vabadusse, kuni kassatsioonikohus teeb selles asjas lõpliku otsuse, mida advokaatide sõnul tõenäoliselt ei juhtu enne 2022. aasta algust.