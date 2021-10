Austria kantsler Sebastian Kurz astus tagasi

Kurzi ja veel üheksat Austria poliitikut süüdistatakse riigifondide kasutamises poliitpropagandaks, et tagada enda kiire tõus valitsusse. Prokuratuur on sel nädalal liidukantsleri ametiruumid mitu korda läbi otsinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Televisioonis üle kantud avalduses märkis Kurz, et tahab teha ruumi "vältimaks kaost".

"Me vajame stabiilsust," lausus 35-aastane konservatiiv, lisades, et oleks vastutustundetu lubada Austrial libiseda kuudeks kaosesse või ummikusse ajal, mil see EL-i liikmesriik pandeemiaga võitleb, vahendas BNS.

Kurzi sõnul nimetab ta uueks kantsleriks välisminister Alexander Schallenbergi ning jääb ise Austria Rahvapartei (ÖVP) liidriks ja seadusandjaks.

Asekantsler ja roheliste liider Werner Kögler ütles reedel, et palus ÖVP-l nimetada teine kantsler, väites, et Kurz enam ametisse ei sobi.

Kolmapäeval korraldati läbiotsimised mitmetes ÖVP-ga seotud ruumides ning üheksa inimest on uurimise all seoses kahtlustustega, et valitsuse raha kasutati korruptiivses tehingus positiivse meediakajastuse tagamiseks.

Kurz ise eitab rikkumisi, kinnitades ka laupäeval, et süüdistused tema vastu ei vasta tõele.

"Ma olen võimeline neid selgitama, olen selles kindel," ütles Kurz. Mõned sõnumid, mis talle probleeme kaasa tõid, olid kirjutatud "hetke ajel".

"Ma olen lihtsalt inimene emotsioonide ja vigadega," ütles ta.

Tagasi astudes väldib Kurz parlamendi umbusaldushääletust, mille ta oleks tõenäoliselt kaotanud pärast seda, kui koalitsioonipartner Rohelised tema vastu pööras.

Kurzi eelmisele valitsusele koos paremäärmusliku Vabadusparteiga (FPÖ) tegi lõpu 2019. aasta Ibiza afäär, mille käigus algatati ÖVP mitmete liikmete suhtes korruptsioonijuurdlused.

Hiljem asuti Kurzi uurima seoses väidetavate valeütluste andmisega parlamendikomisjonile seoses korruptsiooniga, kuid süüdistust talle selle juhtumi raames esitatud ei ole.