USA endine tippametnik: Hiina on juba tehisintellekti võistluse võitnud

Pentagoni endise tarkvarajuhi Nicolas Chaillani sõnul on USA tehisintellekti võidujooksu juba Hiinale kaotanud. Chaillani sõnul on USA sõjaväe tehnoloogiline areng liiga aeglane.

Chaillan lahkus ametist eelmisel nädalal. Tema sõnul ei suuda USA reageerida Hiinast tulenevatele küberohtudele.

"Me ei suuda Hiinaga järgmise 15–20 aasta jooksul konkureerida. Juba praegu on see võistlus minu hinnangul läbi," ütles Chaillan.

"Pekingist on saamas domineeriv jõud tehnoloogiasektoris, nad teevad häid edusamme tehisintellekti ja masinõppe arendamisel," lisas Chaillan.

Chaillan süüdistas ka tehnoloogiahiiglast Google'it, kes keeldub koostööst USA kaitseministeeriumiga. Chaillan plaanib lähinädalatel anda ka kongressile ütlusi, mis on seotud Hiinast tuleneva küberohuga.

Chaillani sõnul on tarkvaraarendus oluliselt tähtsam kui riistvara arendamine. Chaillani hinnangul kulutab USA sõjavägi liiga palju raha hankekuludele ja investeerib valedesse valdkondadesse. Samas takistavad bürokraatia ja regulatsioonid teha hädavajalikke muutusi.

USA riiklik julgeolekukomisjon hoiatas aasta alguses, et Hiina võib tehisintellekti arendamisel järgmise kümnendi jooksul USA-st mööduda.

"Hiinast on saamas domineeriv jõud. Nad hakkavad kontrollima meediat ja geopoliitikat. USA küberkaitse võimekus on mõnes riigiasutuses lasteaia tasemel," ütles Chaillan.