Zatlers: Rootsis kuulatakse soovitusi, Lätis on piitsa vaja

Zatlersi sõnul on valitsus COVID-19 piiramiseks hädavajalike otsustega hiljaks jäänud. Samuti pole avalikkus olnud suuteline mobiliseeruma, et saavutada sügiseks 70-protsendine vaktsineerimiseesmärk.

"Valitsus on aga olnud otsustusjõuetu ja näidanud üles liigset pieteeti demokraatia suhtes, unustades, et viirust demokraatia ei huvita. Seetõttu on tähtsad otsused kuu või koguni kahe võrra hiljaks jäänud," leidis Zatlers.

Zatlersi meelest on tasakaal vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste õiguste vahel küll oluline, kuid ühiskonna üldistes huvides on vajalikud ranged piirangud.

Samuti leidis endine riigipea, et kõrge vaktsineerimisega riike iseloomustab kõrge vastastikuse kontrolli tase. Zatlersi meelest oleks tõhus eeskätt see, kui inimesed järgiksid piirangute täitmist, olles valmis ka teistele näiteks maski puudumisel märkust tegema.

"Kui võrrelda Rootsiga, siis seal inimesed kuulavad soovitusi ja järgivad neid, piitsa pole vaja. Aga meil inimesed ei kuula soovitusi ja keegi ei liiguta end enne, kui piits on kohal," põhjendas Zatlers toetust karmimatele meetmetele.

Samuti pidas Zatlers halvaks ekspertide loobumist koostööst valitsusega, sest neid ei kuulatud.

Kohe vaktsineerimise alguses oli Zatlersi sõnul vale alahinnata perearstide rolli.

"Perearsti töö patsientidega, kui arst helistab ja kutsub ning hiljem pärib seisundi kohta, toimib palju paremini kui kuulujuttude levitamine," rääkis Zatlers.