Ohisalo lapsepuhkusele minek tõi Soome valitsuses kaasa vangerdused

Soome roheliste partei juhatus kogunes esmaspäeval. Iltalehti teatel kestis koosolek kuus tundi. Lõpuks otsustasid rohelised, et siseministriks saab senine keskkonnaminister Krista Mikkonen. Uueks keskkonnaministriks saab parlamendisaadik Emma Kari.

"Mul oleks hea meel jätkata keskkonnaministrina, kuid mõtlesime kaua ja leidsime, et see on erakonnale tervikuna hea lahendus. Ma hakkan nüüd usinalt siseministri tööga pihta," ütles Mikkonen.

Kui Ohisalo lapsehoolduspuhkuselt naaseb, võtab ta üle keskkonnaministri portfelli.

Välisministriks jääb edasi Pekka Haavisto. Partei ei soovinud, et kaks meest täidaksid kolme erakonna ministrikohta.

Soome rohelised on kõige populaarsemad pealinnas Helsingis.