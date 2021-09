Soome valitsusparteid jõudsid eelarve küsimustes kokkuleppele

Soome peaminister Sanna Marin ütles neljapäeval, et valitsus jõudis järgmise aasta eelarves kokkuleppele.

"Minu arvates on see pakett väga hea. Võime selle üle uhked olla," ütles Marin.

Riigieelarve puudujääk on 2022. aastaks 6,9 miljardit eurot. Seda on ligi viis miljardit eurot vähem kui tänavu.

Rahandusminister Annikka Saarikko sõnul tasakaalustaks eelarvet 2,25 protsendi suurune majanduskasv ja 78 protsendi ulatuses tööhõive.

Soome eelarve läbirääkimised venisid, kuna Keskerakond ja rohelised ei suutnud kolmapäeval heitkoguste maksustamisel jõuda kokkuleppele.

Marini sõnul vähendatakse heitkoguseid 2035. aastaks umbes 14–15 miljoni tonni võrra.

Vasakliidu juhi Li Anderssoni sõnul tagasid läbirääkimised, et 2035. aasta kliimaneutraalsete eesmärkide saavutamiseks võeti kasutusele piisavalt usaldusväärsed meetmed.

Roheliste erakonna juhi Maria Ohisalo sõnul kaasatakse kliimapaketi adekvaatsuse hindamisse ka keskkonnakomisjon.

Soome riigieelarve kulud on sel aastal 65 miljardit eurot, kusjuures aastaga kasvas nende maht 14 protsenti. Eesti riigieelarve kulud on sel aastal 13 miljardit eurot. Soome rahvaarv on Eesti omast neli korda suurem.

Soome on koroonakriisi käigus julgelt laenu võtnud – kahe aastaga pea 30 miljardit eurot.

Soome jääb oma riigivõlaga siiski alla Euroopa Liidu keskmise, mis oli läinud aasta lõpus 98 protsenti SKP-st.