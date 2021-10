EKI: majandus on sama heas või paremas seisus ka poole aasta pärast

Eesti majandususaldusindeks oli septembris kõrgem kui juunis ja parem pikaajalisest keskmisest, ütles kolmapäeval konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing. Ekspertide hinnangul on Eesti majanduse olukord kuue kuu pärast vähemalt sama hea, viiendik ekspertidest leidis, et olukord pareneb veelgi.

"Teatud indikaatorid – kiirenenud inflatsioon, teatud defitsiit kaupade turul; see, et ettevõtetel pole probleeme tellimustega, näitab, et olem majanduse kõrgfaasis," lausus Josing.

Samas on Eestis majandususaldusindeks madalam kui Euroopa Liidus, vastavalt 110,6 ja 116,6. Eesti jääb selles arvestuses alla näiteks Soomele ja Rootsile, kuid usaldusindeks on kõrgem kui Lätis ja Leedus.

Rohkem kui neljandiku ekspertide hinnangul kasvavad kuue kuuga nii investeeringud kui ka eratarbimine.

Ärisektoritest on kindlustunne kõrgeim ehituses, kaubanduses ja tööstuses, mis läbisid ka kriisi kõige kergemini. Suurimad probleemid on jätkuvalt turismisektoris.

Eesti majanduse olukord kuue kuu pärast, ekspertide hinnang. Autor/allikas: Konjunktuuriinstituut

Kõige optimistlikumad on toodangu või teenuste mahu kasvamises tööstus ja kaubandus, vähim näevad kasvu hotellid ja kinnisvaraettevõtted. Hotellide puhul on märkimisväärne, et veel tänavu juunis prognoosis 70 protsenti selle valdkonna ettevõtjatest kasvu, septembris oli see see protsent langenud kolmele.

"Hotellid näevad olulist langust talvel, aga see ongi alati nii talveperioodil. Kindlasti mängib rolli ka nakatumisnäitajate tase nii Eestis kui ka Euroopas," ütles Josing.

Koroonapandeemia tekitatud probleemidest mainisid ettevõtted kõige rohkem kallinenud sisendite (kaubad ja teenused) hindu, töötajate osalist puudumist haigestumise või karantiini tõttu ja probleeme tootmissisendite hankimisel.

Majandusharudest on pandeemias kõige vähem probleeme esinenud reklaamis ja infotehnoloogias, kõige rohkem hotellides ja tööstuses.

Ettevõtted prognoosivad küll koroonapandeemiast põhjustatud probleemide vähenemist, kuid sama prognoositi ka juunis ja see osutus valeks.

Majandususaldus ja kindlustunde indikaatorid sektorite kaupa. Autor/allikas: Konjunktuuriinstituut

Toidukorv kallines aastaga kaks protsenti

Toiduainete hinnatõus on olnud küll väga kiire, aga pole veel jõudnud nii kõrgele tasemele, kui oli aastatel 2010–2012 ehk rekordist ollakse veel maas, märkis Josing.

Toiduhindade kallinemise peamisteks põhjusteks on mitmed kliimamuutused, saagid riikides, loomataudid. Josing märkis ära ka toidufutuuride turu. "Kui majanduses on ülekuumenemine, hakatakse investeerima instrumentidesse, mis on kindlamad ja stabiilsemad ja toitu läheb ikka vaja. Nii et seis toidu hinnaga on segane," lausus Josing.

EKI toidukorvi maksumus septembrist 1993 kuni tänase päevani. Autor/allikas: Konjunktuuriinstituut

Konjunktuuriinstituudi toidukorvi hind on aga tõusnud aastaga samas ainult kaks protsenti. Josing märkis, et teisalt on sisendid ettevõtjate jaoks praeguseks juba oluliselt kallinenud, mis viitab toidukorvi edasisele kallinemisele. Samas on oodata Lidli turule tulemist, mis võib pidurdada hinnatõusu, märkis Josing.

Konjunktuuriinstituut prognoosib tänavuseks Eestile üheksa protsenti majanduskasvu ja 3,5 protsenti tarbijahindade kallinemist.