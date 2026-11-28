Opositsiooni kuuluva Isamaa esimees Urmas Reinsalu märkis, et järgmise aasta riigieelarve defitsiidiks kujuneb seni räägitud nelja protsendi asemel hoopis 4,8 protsenti ning seetõttu peaks valitsus eelarve mahtu vähendama.

"2027 aasta eelarve puhul on valitsus deklareerinud, et eelarve defitsiit on neli protsenti. See saavutati mitmesaja miljoni euro ulatuses finantstehniliste manöövrite ja kulude ajatamistega. Sellele on tähelepanu juhtinud ka eelarvenõukogu. Samal ajal blufiti üles tulusid. Näiteks eeldatakse, et Rootsi vange on järgmisel aastal vanglas sadu ning võrreldes selle aasta laekumisega on trahvide laekumist põhjendamatult üles näidatud," kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias.

"Nüüd on tulnud teade, et kaitsekulusid ei kulutata ära prognoositavalt veerand miljardi euro ulatuses. See tähendab, et kulud lükkuvad 2027 aastasse ning eelarve defitsiit 2027 kasvab vastava summa võrra tekkepõhises arvestuses," lisas ta.

Lisaks kasutab tema sõnul valitsus ülekoormustasu võrguhinna vähendamiseks ning teeb energiatoetusi ca 70 miljoni euro kogumahus.

"Samal ajal on valitsus arvestanud võrreldes tegelikkusega alla miljarditesse ulatuva riigilaenu intressihinda. Praeguseks on kiirelt kerkinud euroala pikaajaliste võlakirjade tootlused kui ka intressimäärad. See omakorda teeb laenuraha Eesti jaoks kallimaks ja suurendab nii uute laenude võtmisel kui vanade refinantseerimisel eelarvekukusid kümnetes miljonites eurodes," märkis Reinsalu.

Seega ei saa Reinsalu sõnul 2027. aasta eelarve olema sugugi neljaprotsendise defitsiidiga, vaid viimaseid eeldusi silmas pidades ca 4,8 protsendise defitsiidiga.

"Sellises olukorras on Reformierakond asunud pakkuma veel täiendavat raha opositsiooniparteidele, et patiseisus rahanduskomisjonist suunata eelarve kolmandale lugemisele. Järeldused: valitsus peaks eelarve mahtu vähendama," kutsus Reinsalu üles.

"Opositsiooniparteidele teen üleskutse mitte lasta ennast ükshaaval lisakuludega ära osta, vaid ühiselt hinnata uue info valguses eelarve seisu ning nõuda ühiselt eelarve ausat käsitlemist," lisas ta veel.

Rahandusminister Jürgen Ligil oleks Reinsalu sõnul otstarbekas tagasi astuda.

"Eelarvevale on ühiskonnale palju suuremate tagajärgedega kui Pevkuri hangete või Jolleri seaduserikkumise valed," lõpetas Reinsalu.

Järgmise aasta riigieelarve lõpphääletus on plaanitud 9. detsembrile.

Valitsuse algatatud 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu kohaselt on riigieelarve tulude maht tuleval aastal 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht ligi 1,2 miljardit eurot.

Kaks nädalat tagasi ütlesid opositsioonierakonnad, et praegusel kujul nad järgmise aasta riigieelarve eelnõu ei toeta ja hääletavad vajadusel sellele lõpphääletusel vastu.

Koalitsioon saab praeguse seisuga 101-liikmega riigikogus arvestada 50 riigikogu liikme häälega.