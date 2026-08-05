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Statistikaamet: tööstusettevõtete tootmine vähenes juunis viiendat kuud

Majandus
Töötlev tööstus. Foto on illustreeriv.
Töötlev tööstus. Foto on illustreeriv. Autor/allikas: Jevgenia Parv/Jõhvi vallavalitsus
Majandus

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2026. aasta juunis püsivhindades 4,6 protsenti vähem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Töötlevas tööstuses vähenes tootmine viiendat kuud järjest.

Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses 26,7 protsenti, kahanes aga energeetikas 12,6 protsenti ja töötlevas tööstuses 5,3 protsenti.

Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik märkis, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine viiendat kuud järjest. "Suurim töötleva tööstuse tegevusvaldkond puidutöötlemine kahanes kaks protsenti. Juunis vähenes taas ka toiduainete tootmine, mis kahanes 3,3 protsenti. Toiduainetööstuse mahud vähenesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga kuuendat kuud järjest, kuid juunis võrreldes maiga kahanemine aeglustus," tõi Kadarik välja.

Juunis suurenes tootmine ühel kolmandikul töötleva tööstuse tegevusaladel, kahanes aga kahel kolmandikul. Viiest suuremast tegevusalast kahanesid lisaks puidutöötlemisele ja toiduainete tootmisele ka metalltoodete (1,5 protsenti) ning arvutite, elektroonika ja optikaseadmete tootmine (13,2 protsenti).

"Viimast mõjutas sideseadmete ning mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmise vähenemine," selgitas Kadarik. Sarnaselt maile suurenes aga elektriseadmete tootmine 6,3 protsenti.

Toodangu mahu vähenemist mõjutas ka masinate ja seadmete remont ning paigaldus, mille taga oli tsiviillaevade ja -paatide remondi ja hooldusteenuse kahanemine, aga ka mööblitootmise märkimisväärne langus. 

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi 2026. aasta juunis 66,8 protsenti välisturule, mais oli see osakaal veidi väiksem.

Võrreldes 2025. aasta juuniga jäi töötleva tööstuse toodangu müük jooksevhindades kalendaarselt korrigeeritud andmetel samale tasemele. Toodangu müük siseturule kahanes 4,4 protsenti, müük ekspordiks suurenes aga 2,6 protsenti. 

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti juunis võrreldes maiga tööstuses kokku 2,3 protsenti ning töötlevas tööstuses 0,9 protsenti vähem.

Energeetika toodang vähenes juunis püsivhindades 12,6 protsenti. Koguseliselt (MWh) kahanes elektri tootmine aastaga 13,1 protsenti ja soojuse tootmine 7,1 protsenti. "Elektri tootmise vähenemine jätkus peamiselt impordi kasvu tõttu," sõnas juhtivanalüütik.

Mäetööstuse 26,7 protsendilise suurenemise taga oli juunis sarnaselt maiga nii põlevkivi, turba kui ka liiva ja kruusa kaevandamise kasv. "Turba tootmist mõjutasid positiivselt soosivad ilmastikuolud," selgitas Kadarik.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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