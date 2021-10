Raido Saar: krüptofirmadele on heidetud järjekordne kinnas

Rahandusministeerium on alustanud PR-kampaaniat krüptorahade vastu, et valmistada avalikku arvamust ette valdkonna jaoks hukatusliku seadusemuudatuse jõustumiseks. Nii rahandusminister kui ka rahapesu andmebüroo (RAB) juht on esinenud avaldustega, mis kuidagi õigusriigile kohased ei ole.

Nimelt ei saa täideviiva võimu esindajad avaldada oma arvamust, mis kehtiva seadusega kooskõlas ei ole. RAB-i juhi Matis Mäekeri väljaütlemised sobiksid autokraatsete riikide meediasse, mitte ennast juhtiva digiriigina esitleva, innovatiivse väikeriigi avalikku ruumi. Ilmselt on ministeerium palganud hea PR-firma, mis juhib strateegiliselt läbimõeldud kampaaniat krüptorahade demoniseerimiseks, et õigustada riigipoolset inkvisitsiooni krüptofirmade suhtes.

Rahandusministeerium on muidugi surve all kahelt poolt. Ühelt poolt käimas Eestis kehtivate rahapesuvastaste meetmete hindamine rahvusvaheliste organisatsioonide poolt ja pankade hiljutised rahapesuskandaalid on kõigil värskelt meeles, teiselt poolt on RAB-i väljastatud tegevuslubade alusel asunud seaduslikult tegutsema virtuaalvääringu teenusepakkujad, kelle suhtes eelmisel aastal juba karmistati reegleid ja kellel on ettevõtjatena riigi suhtes õigustatud ootus oma investeeringute kaitsele.

Peaaegu neli aastat tagasi alustas RAB (olles veel PPA alluvuses) Eestis krüptolitsentside väljastamist. Tegevusloa aluseks olnud regulatsioon oli selgelt tehtud lohakalt, kiirustades ning tekitas olukorra, kus Eestis oli registreeritud mõne aastaga üle 1500 krüptofirma. Suur osa oli neist toodetud riiulile müügiks ja nõudlus välisklientide poolt oli suur.

Tagantjärgi tuleb tunnistada, et krüptofirmade reguleerimisega alustamine oli õige otsus innovatiivse e-riigi jaoks, aga oskamatult koostatud regulatsioon ise oli viga. Selle vea vigaste viljadega RAB-i juht püüabki oma nappide ressurssidega võidelda ja meie hinnangul on ta olnud edukas.

Rahapesu andmebüroo juhi ametikoht oli pikalt tühi, enne kui Matis Mäeker selle otsustas võtta ja müts maha julguse ees! Selles ametis on palju tõenäolisem ebaõnnestuda kui edu saavutada, sest pankade skandaalid ei pruugi olla veel lahendatud (neist lihtsalt veel ei räägita) ja krüptofirmade väidetavad miljonid kliendid ja miljardikäibed tõotavad pigem õnnetust kui õnne. Ma usun, et Mäekerile lubati selle koha võtmise eest "piiramatut" võimu ja magusat kohta EL-i rahapesuvastase ametis (AMLA), kui see kahe aasta pärast tööd alustab.

Kindlasti lisab CV, mis sisaldab Eesti krüptofirmade tegevuse lõpetamist, sealsete "rahapesukarude" seas populaarsust. Praegused väljaütlemised kinnitavad esitatud väidetest esimest.

Ma saan aru, et Eesti Krüptoraha Liit ärritas Mäekerit, väites et RAB ei pea kinni heast haldustavast, aga paraku on see väide tõene ja meil on selle tõestamiseks hulgaliselt näiteid. Ma tema asemel ei laskuks sellesse tulutusse vaidlusesse ja meil pole aeg praegu pori loopimiseks, vaid konstruktiivseks koostööks, mida oleme omalt poolt juba aastast 2019 järjepidevalt pakkunud.

Probleemid, millega meie riik silmitsi seisab, ei ole hüpoteetilised. Rahvusvaheliselt krüptoturult leiab mitmeid firmasid, mis esitlevad endid Eesti täislitsentseeritud virtuaalvääringu teenusepakkujatena. Lisaks uhkeldavad need ettevõtted oma mitmemiljardiliste käivetega ja asjaoluga, et nad on "ainsad", kes "seaduslikut" teenindavad kõrge riskiga tegevusalasid ja kliente.

Kohtasin selliseid septembris Amsterdamis peetud messil Money2020. Kontrollisin avalikest registritest mõne tausta ja selgus, et ühel pole enam ammu tegevusluba ja teisel on küll tegevusluba, aga aastaaruande järgi käivet 3,7 miljardi asemel alla 0,5 miljoni, ning tegevuskohaks märgitud Lasnamäe kortermaja.

Need on ehedad näited ettevõtetest, mis määrivad meie riigi mainet ja kujutavad endast tõsist rahapesu ja terrorismi rahastamise riski. Selliste ettevõtete tegevuse lõpetamine peaks olema RAB-i esimene prioriteet, aga paraku selleks neil võim ja vahendid puuduvad.

"Me peame leidma tõhusamad vahendid ja krüptoraha liit on valmis ministeeriumiga kaasa mõtlema."

Seaduse karmistamine ei muuda nende jaoks absoluutselt mitte midagi, sest esiteks paljudel enam polegi tegevusluba ja teiseks, kui vaja, siis maksavad nad kõik "hinnatõusud" silma pilgutamata kinni. Me peame leidma tõhusamad vahendid ja krüptoraha liit on valmis ministeeriumiga kaasa mõtlema ning andma erialast sisendit turu targemaks reguleerimiseks.

Kokkuvõtteks. RAB-i juhi ettepanek tühistada kõik krüptoload ja alustada nullist on absurdne ja lühinägelik. Sellega pannakse kannatama ausad ja seaduskuulekusele püüdlevad ettevõtjad ning kui järsult karmistuvad reeglid sunnivad neid äritegevust lõpetama, siis peaks riik arvestama investeeringute hüvitamise ja saamata jääva kasumi kompenseerimise kohustusega. Kulu riigile oleks hinnanguliselt miljardi euro kanti. Sellised kohtuasjad ei jää tulemata ja mainekahju Eesti riigile ja eriti e-riigile on fataalne.

Kes sooviks investeerida riiki, mis enda tehtud vead nuhtleb ettevõtjate kaela? Õnneks oleme rahandusministeeriumiga leppinud kokku kohtumise järgmiseks nädalaks, et püüda sõnastada seadus ümber nii, et regulatsioon oleks tõhus rahapesu tõkestamiseks, aga ka seaduskuulekad ettevõtted jääksid ellu.

Plokiahelatehnoloogiad on oma innovatsiooni algstaadiumis ja krüptorahad on sellest kõigest fragment. Siiski ei saa see innovatsioon toimuma, kui lämmatame praegu kodused virtuaalvääringu teenusepakkujad.