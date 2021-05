Rahapesu andmebüroo juhi kinnitusel ei erine Eesti teistest riikidest

Ehkki Eesti on saanud maailmas rahapesu teemadel palju tähelepanu, ei erine me siiski teistest riikidest, kuna rahapesu juhtumeid on toimunud praktiliselt kõigi riikide pankades, ütles rahapesu andmebüroo uueks juhiks valitud Matis Mäeker.

"Euroopa Liidus vaadatakse erinevaid kaasuseid. Danske Banki Eesti filiaali kaasus oli üks esimesi, mis pilti jõudis ning seetõttu kasutatakse seda ütlemaks, et meil on probleemid," rääkis Mäeker esmaspäeval "Vikerhommikus". "Aga kui rahvusvahelist meediat lugeda, siis ei ole ühtegi Euroopa riiki, mis ei oleks rahapesuga seotud ja [mille pankasid poleks] trahvitud," lisas ta.

Mäeker tõi näiteks kõige hiljutisema näitena Hollandi, mille üks pank sai rahapesu eest 500 miljonit eurot trahvi. Mõni aeg tagasi said Ühendkuningriigi pangad trahvi ning kõige viimasena tuli USA rahapesu andmebüroo andmetest välja, kui paljud sealsed pangad on seotud rahapesukahtlusega, loetles ta.

"See ei ole midagi Eesti-spetsiifilist. Me lihtsalt oleme harjunud Eesti meediat lugema, mis sellised juhtumid avalikkuse ette toob, aga see ei ole midagi teistsugust," rõhutas Mäeker.

Ta tõi ka näiteks selle, et kui 2015. aastal oli mitteresidentide äri osakaal Eesti pankades 20 protsenit ja sellest 8 protsenti oli pärit väljastapoolt Euroopa Liitu, siis täna on need numbrid kahanenud vastavalt kümnele protsendile ja alla ühe protsendi.

Mäekeri kinnitusel peetakse eestlasi rahvusvahelistes koridorides selle valdkonna väga headeks ekspertideks ning kutsutakse vastavateemalistele konverentsidele esinema.

Mäeker ütles ka, et rahapesuga võitlemine on muutunud üha olulisemaks, kuna rahvusvaheline kuritegevus on arenenud nii keeruliseks, et seda on väga keeruline paljastada. Siis on oluline just võidelda kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimise vastu.

Mäeker tõi esile ka selle, et kuna kurjategijad kasutavad rahapesus arvuteid ning spetsiaalseid algoritme, siis püüab ka tema oma büroos samad vahendid nende kuritegude uurimiseks kasutusele võtta.

Valitsus nimetas Mäekeri, kes viimased 10 aastat töötas finantsinspektsioonis, rahapesu andmebüroo uueks juhiks neljapäeval. Mäeker on viimased ligi 10 aastat töötanud finantsinspektsioonis, alates 2019. aasta jaanuarist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve osakonna juhatajana. Uuel kohal asub ta tööle 14. juunil.