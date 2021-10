Rahapesu Andmebüroo juht soovib tühistada kõik krüptovaluuta tegevusload

Mäekeri hinnangul peaks Eesti riik kõik tegevusload tühistama ja litsentseerimisega otsast peale alustama.

Virtuaalvääringu teenusepakkujate seas korraldatud küsitluse esialgsetele tulemustele viidates nentis Mäeker, et kurjategijate seas populaarse krüptovaluutaäri mahud on mõne aasta tagusega võrreldes mitmekordistunud.

"Esmaste järelduste kohaselt on neil kliente peaaegu viis miljonit ja käive 40 protsenti pangandussektori välismaksete mahust ehk eurodeks teisendatuna üle 20 miljardi euro (aastas – EE)."

Mäekeri sõnul on krüptoäriga seotud probleemid sarnased Danske Eesti filiaalile lõpuks saatuslikuks saanud hädadega ning kui riik neid riske väga kiiresti kontrolli alla ei saa, võivad sel olla tagajärjed, mida Eesti riik ei soovi.

Mäeker tegi ettepaneku, et krüptoettevõtete osa- või aktsiakapital kasvaks 350 000 euroni ja et see raha peab ettevõttel reaalselt olemas olema: kas sularahas või kiiresti realiseeritavates väikese riskiga väärtpaberites.

Samuti tegi RAB seadusandjale ettepaneku, et firmades peavad olema turvalisemad IT-süsteemid ja omanikud peavad olema valmis reaalset raha investeerima, kuna praegu on reaalseid kaasuseid, kus inimeste vara on kadunud.

Kuigi Mäeker möönab, et Eesti virtuaalvääringute sektoris on ka neid, kes teevad oma tööd hingega ja investeerivad sellesse, siis RAB näeb järjest tihedamini, et virtuaalvääringu litsentsi taotlevaid isikuid toovad tihtipeale maale äriühingu teenuse või õigusteenuse pakkujad, kes toovad siia selliseid investoreid, kellel puudub Eestiga igasugune seos, kellel pole soovi Eesti kliente teenindada ega Eesti inimestesse, töökohtadesse ja IT-süsteemidesse investeerida. "Nende ainuke eesmärk on saada Eesti litsents ja selle abil pööritada väga suuri summasid, kusjuures Eesti ei saa sellest midagi."

Mäeker on kriitiline ka mõne aasta eest Eestis tarvitusele võetud tegelike kasusaajate registri suhtes, mis pidi äride läbipaistvust suurendama, aga tema sõnul ei kontrolli sealseid andmeid tegelikult mitte keegi.