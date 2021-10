Uut autot peab kiibipõua tõttu kuni aasta aega ootama

Koroonaaeg on tekitanud kriisi autotööstuses. Kiibipuuduse tõttu saavad autotootjad teha valmis küll kestad, kuid elektroonikat neisse sisse panna ei ole. See on tekitanud müügisalongides uutele autodele väga pikad ootejärjekorrad ning kergitanud kõvasti järelturu müügihindu ja nõudlust.

Autosalongis saab küll uue auto näidise rooli istuda, aga kui tahta uut autot osta, peab selle kättesaamist isegi kuni aasta aega ootama.

Škoda Eesti esinduses ühtki uut autot praegu müügiplatsil ei ole, pakkuda on vaid kasutatud sõidukeid. Samal ajal on tootja tehases platsid uute autode kesti täis, ent elektroonikat neile sisse panna ei ole. Seetõttu on tehas otsustanud järgmisest nädalast oma tootmist kas tugevalt piirata või mõneks ajaks sootuks katkestada.

"Tšehhis peaks olema valmis toodetud mitukümmend tuhat autot, mis ootavad viimaseid detaile, et lõplikult valmida ja klientideni suunata," ütleb Auto 100 Škoda müügidirektor Anvar Arm. "Meie põhitöö täna on suunatud uude aastasse ja uute lepingute ja tellimuste vastuvõtmiseks."

Kiibikriis on autoturul praegu universaalne, mitmed tehased seisavad ning tootjad otsivad sellele lahendusi igaüks omal moel.

"Sa ei saa kesklukkugi tööle panna, auto on valmis, aga uksed ei käi kinni-lahti. Teinekord suudetakse teha võib-olla mõne lihtsama varustusega autosid, millel kiipe läheb vähem tarvis," toob näiteks Autogeeniuse portaali toimetaja Margus Pipar.

Toota saaks ka elektriautosid, aga neid Eesti turg ei taha.

Kiibipõua tekitas koroonaaeg, kui muu hulgas inimesed kodukontoritesse jäid ja selleks arvuteid, telekaid ja muid elektroonikaseadmeid soetasid, mis turu kiipidest tühjaks tõmbas. Lisaks panid mõned tehased ka tootmise seisma, raskusi on toorainega.

See omakorda on kergitanud vähekasutatud autode hinda järelturul, mis rabatakse kõik ära. Kui tavaliselt kaotab auto salongist välja sõites automaatselt kümnendiku oma hinnast, siis nüüd on see rusikareegel pahupidi keeratud.

"Need, kes ostsid kahe aasta eest auto, neil on täitsa reaalne see, et nad saavad selle kallimalt maha müüa, kui nad tol ajal maksid selle auto eest," toob Margus Pipar esile turu kurioosumi.

USA-s on uute autode hinnad kerkinud aastaga 17 protsenti. Euroopas on hinnad samuti tõusuteel, ent kui suur on kiibipuudusest tulenev hinnatõus, selgub ilmselt järgmisel aastal, kui uued autod müügile jõuavad.

Automüüjad aga peavad oma personali koondama, sest tööd anda pole. Auto 100 on pidanud seni loobuma kahest müügiinimesest, ent sellestki ei pruugi piisata.

"Täna me oleme keskendunud ettetellimistele. Kuna aga töökoormus on tõepoolest vähenenud, siis oleme sunnitud tegema neid raskeid otsuseid ka personali osas. Tõenäoliselt uued otsused ootavad meid ees, mis siis on sõltuvuses jällegi uutest uudistest, mis Tšehhist ja tehasest tulevad," tõdeb Anvar Arm.

Millal kiibikriis laheneda võiks, pole teada. Seega võivad tarneajad veelgi pikeneda ja automüüjate leib tehaseplatsidel edasi seista.

"Kes ennustab, et heal juhul saab aasta pärast läbi, aga teised ennustavad, et kahe aasta pärast. Nii et kiiret lahendust ei ole," ütleb Margus Pipar.