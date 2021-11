Kiibikriis võib tõsta ka juba tellitud autode hinda

Kiibikriisi tõttu on uute autode tarneaeg veninud kuni aasta pikkuseks ning ka hinnad on hakanud märkimisväärselt kerkima. Seejuures võivad hinnad tõusta ka kliendile, kes on juba lepingu allkirjastanud ja ootab oma autot.

Auto Forte esinduse juhi Mati Kaljundi kinnitusel mõjutab kiibikriis ka nende autode hinda, mis on juba tellitud. See tähendab, et klient, kes näiteks pool aastat uut autot ootab, võib vahepeal teada saada, et ta peab algsest hinnast mitu tuhat eurot rohkem maksma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui täna klient tellib auto, siis me loomulikult saadame talle hinnapakkumise ja sellega klient peab arvestama, aga kui seal mingis tellimissektoris juhtub midagi, näiteks seal, et autode hinnad veel kolossaalselt tõusevad näiteks, siis kahjuks jah, me ei saa garanteerida nii autode varustust, nii tarnet kui ka lõpphinda kliendile," selgitas Kaljund.

Siiski on Kaljundi sõnul kliendil võimalik sellisel juhul autoostust loobuda.

"Loomulikult, kui klient on meile tasunud nii-öelda broneerimistasu või käsiraha, siis me selle tagastame," ütles ta.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) tegevjuhi Arno Sillati arvates on see õiglane.

"Eks see on selline mõistliku kokkuleppe koht tegelikult, et ühelt poolt ja teiselt pool. Ja kes siis üldse ikkagi nõus ei ole sellega, siis tal on täielik õigus saada see sissemakstud raha tagasi, mida ka talle ilmselt ju pakutakse," kommenteeris Sillat.

Ettevõtted tegutsevad aga erinevalt. Viking Motorsi tegevjuht Raimo Koppel sõnas, et nendele, kellel on leping juba sõlmitud, hind ei muutu, vaid edasimüüja tasub hinnatõusust tingitud vahe ise.

"Kui ikka kliendiga on täna leping tehtud, siis me kavatseme lepingut täita ja täpselt nii nagu oleme hinna kokku leppinud, täpselt sellisel kujul ka selle auto müüa. Isegi nelja kuu pärast," ütles Koppel.

Kui kasutatud autode hinnad on kerkinud kogu käesoleva aasta, siis uute autode hinnad on hakanud tõusma just viimasel ajal. Koppel tõi näiteks, et populaarne linnamaastur, mis natuke aega tagasi maksis 25 000 eurot, on nüüd 3000 eurot kallim.