Ettevõtjate hinnangul peaks EAS-i ja Kredexiga veel riigiasutusi liitma

Eesti vanim puitkarkassmajade tootja Matek ekspordib 95 protsenti oma toodangust. EAS on toetanud ettevõtte turundus- ja ekspordiprojekte. KredEx on aga garanteerinud nende käendusi.

Ma arvan, et EASi ja KredExi ühendamine on väga mõistlik tegevus. Kui mõlemas organisatsioonis analüüsitakse ja töödeldakse läbi ettevõtte andmeid ja taotlusi, siis võiks seal vastas olla üks kliendihaldur, ke suudab ühe analüüsi tulemusena leida kõik vajalikud meetmed," ütles Mareki juht Sven Mats.

Ettevõtlusorganisatsioonid on juba aastaid rääkinud, et kaks tugiteenuste pakkujat võiks ühendada.

"Mõne ettevõtte jaoks võib-olla ei olegi olnud dubleerimist, sest nemad on saanud oma toe EAS-ist kätte ja on olnud väga rahul, ja teised jälle KredExist. Aga kui me eksportivat ettevõtet vaatame, siis võib-olla tasuks tõesti sünergiat otsida ja pakkuda terviklahendusi," lausus kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Majandusministeerium asus neljapäeval ühendasutusele juhi otsima, et uus asutus saaks järgmisel aastal tegevust alustada

"Uue organisatsiooni eesmärk on viia tooted ja teenused järgmisele tasemele, teha see kliendikeskseks, nii et ühest kohast on võimalik saada terviklahendus, ja enamik lahendusi saab kindlasti olema rätseplahendused. Jäävad alles finantsinstrumendid, käendused, samamoodi jäävad alles turismistrateegia, elamumajanduse renoveerimine, selleks et täita kliimaeesmärke," rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Suti sõnul pole see riigi vaates kokkuhoiuprojekt.

"Häid töötajaid on alati puudu. Kindlasti kõik töökohad ei jää alles," lausus Sutt.

Paltsi hinnangul peaks riik aga sarnase ettevõtluse tugiteenuste koondamist jätkama.

"Kui me täna tervikpilti vaatame, siis näiteks Maaelu Edendamise SA , keskkonnainvesteeringute keskus on kohe esimesed, mis meelde tulevad, mis tegevusspetsiifikas haakuvad osaliselt nii EAS-i kui KredExiga, ja võib-olla on veel neid organisatsioone," lausus Palts.

Suti sõnul ei hakata kiirustades midagi ühendama.

"EAS-i ja KredExi pinnalt uue organisatsiooni loomine on juba ise päris suur ettevõtmine. Teeme selle kõigepealt ära ja siis vaatame, mida sinnasamma vihmavarju alla veel tuua," ütles Sutt.