Maanteemuuseum taastab 1948. aastal Eestis ehitatud teehöövlit

V-1 oli esimene Nõukogude Liidus toodetud iseliikuv teehöövel, mida valmistati ainult 122 tükki. Ja kuna ühtki masinat pole algsel kujul säilinud, pannakse koopia kokku vanatehnikaentusiastidelt saadud originaalosadest. Raam valmis Silver Maidla metallitöökojas Põltsamaal.

Taastamise viivad lõpule Särevere kutseõppurid maanteemuuseumi telimusel ületulevaks kevadeks.

"See näeb juba ju päris teehöövli moodi välja. Hästi palju töid on veel teha. Mis on tehtud – originaalosad on välja otsitud, raam on olemas, rattad on all, sahk on ees. Kõik see, mis nii-öelda rataste peal veel toimub ehk kabiin ja mootori ühendamine, täna on see alles nöörituna raami küljes kinni," rääkis maanteemuuseumi juhataja Kadri Valner.

"Siin on plaanis moodustada teedeehituse õpilaste baasil meil vanatehnika ring. Osa teeme koolitunnis, osa jääb ka õhtusesse aega ringitööna. Ja ringitöö on teatavasti vabatahtlik ja osalevad need, kellel tõesti selline huvi on," ütles Järvamaa kutsehariduskeskuse juhtõpetaja Ivar Kohjus.