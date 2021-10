Eestis ootab kasutamist ligi 280 000 doosi koroonavaktsiini

"Tänahommikuse seisuga on terviseameti logistikapartneri laos kokku 230 242 doosi vaktsiini, sh 129 232 doosi Pfizer/BioNTech vaktsiini, 76 940 doosi Moderna vaktsiini, 1570 doosi AstraZeneca vaktsiini ja 22 500 Jansseni vaktsiini. Lisaks on vaktsineerijate juures vaktsineerimise ootel kokku ligikaudu 48 000 doosi vaktsiini," ütles sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Eva Lehtla reede õhtul ERR-ile.

Tema sõnul saabus sel nädalal Eestisse 14 040 doosi Pfizer/BioNTech vaktsiini ja 12 000 doosi Jansseni vaktsiini.

Küsimusele, kui palju vaktsiine nädala jooksul ära on kasutatud, vastas Lehtla, et reedehommikuse seisuga oli sel nädalal tehtud 5467 doosi Pfizer/BioNTech vaktsiini, 1170 Jansseni vaktsiinidoosi, 1432 Moderna vaktsiinidoosi ja 11 AstraZeneca vaktsiinidoosi.

Rääkides vaktsiinide aegumistähtaegadest, tõi Lehtla esile, et kõige lähemal on 1570 doosi AstraZeneca vaktsiini on kasutuspiir, ehkki seda Eestis vaktsineerimiseks praktiliselt enam ei kasutata, tehakse veel vaid üksikuid doose. Lähim AstraZeneca vaktsiinide aegumistähtaeg on 30. novembril.

"Pfizeri/BioNTech vaktsiini lähim aegumistähtaeg on 31. detsembril ja seda on umbes 50 000 doosi," jätkads Lehtla. "Modernal on lähim aegumistähtaeg 2. märtsil 2022, Modernat on umbes 10 000 doosi. Need saab ära kasutada teiste doosidena ja tõhususdoosidena. Teise doosi ootel on 44 247 inimest."