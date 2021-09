Terviseameti ravimid ja vaktsiinid on siiani kindlustamata

Terviseameti kindlustusleping BTA-ga väärtuses 18,3 miljonit eurot kattis kõiki ameti ravimiladusid üle Eesti.

Tallinna peahoone laos asunud ravimid olid kindlustatud 17 miljoni euro peale, Tartu vahelaos asuvad ravimid 636 151 euro peale, Kohtla-Järve vahelaos asuvad ravimid 573 148 euro peale. Ülejäänud kuue ravimilao kindlustussummad olid väiksemad, jäädes 20 128 (Viljandi ladu) ja 9826 euro (Kuressaare) vahemikku. Lisaks koguriskikindlustusele kattis leping ka elektririkke riski.

ERR kirjutas esmaspäeval, et BTA taganes 28. juulil kindlustuslepingust terviseametiga, kui ilmnes, et peahoone külmladude rike polnud ei ootamatu ega erakordne, vaid tulenes vigadest, mis olid terviseametile juba varem teada ning amet varjas neid asjaolusid kindlustusfirma eest mitu aastat. See tähendab, et umbes kolme miljoni euro suuruseks hinnatud kahju, mis ravimiladude rikkega tekkis, jääb riigifirmale hüvitamata.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas tõdes, et sestpeale terviseameti ravimivarud enam kindlustatud ei ole, sest ka ükski teine kindlustusselts pole tahtnud nendega lepingut sõlmida.

"Kuivõrd kindlustusandja taganes lepingust, siis kehtivat lepingut ei ole. Kindlustusmaakler otsib võimalikku uut partnerit, kuid senised läbirääkimised ei ole tulemuseni jõudnud," ütles Kaas.

See tähendab, et terviseamet ei saa omale uusi õnnetusi ravimitega lubada, sest need ei ole kindlustatud.

Praegu terviseamet Tallinna peamaja probleemsetes külmladudes ravimeid ja vaktsiine ei hoiusta, +2 kuni +8 temperatuuri vajavad ravimid on hoiul lepingupartnerite ladudes. Partnerite juures hoiustatavate ravimite ja vaktsiinide tingimuste üle teevad kontrolli lepingupartnerid.

"Terviseameti Paldiski mnt ravimilaos hoiustatakse üksnes COVID-19 vaktsiine, mis nõuavad säilitamist autonoomsetes ultrasügavkülmikutes -20 ja -70 temperatuuridel. Nendel külmikutel on nii elektrooniline temperatuuri jälgimine kui ka žurnaal, mida töötajad kaks korda päevas täidavad, sealhulgas nädalavahetustel. Eraldiseisvalt jälgib hooneautomaatika läbi WAGO süsteemi ultrasügavkülmikute pistikuid. Sealt laekub SMS, kui pistikutest kaob elektritoide, keegi eemaldab külmiku vooluvõrgust või tekib näiteks ülepinge. Lisaks on paigaldatud videovalve, kus turvafirma jälgib ultrasügavkülmikute ekraane ja seda, kas temperatuur püsib lubatud vahemikus, ning milline on üldine olukord ruumides (ei toimuks lekkeid vms)," kirjeldas Kaas.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno teatas esmaspäeval oma tagasiastumisest seoses ravimiladude rikkega.