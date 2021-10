Ratas: me ei ole eriolukorrast väga kaugel

Ratas kommenteeris Lätis neljapäeval kehtima hakkavaid ülikarme piiranguid ja tunnistas, et kui plaaniline ravi on sealsetes haiglates sulgunud, siis väga muid võimalusi pole.

"Ma väga loodan, et [Eesti] valitsus suudab kiiresti otsustada need motivatsioonimeetmed ja ka võimalikud teised meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. Kui see nii ei lähe, siis võib juhtuda, et oleme silmitsi sama asjaga."

Ratas lisas, et ainus ja kõige olulisem küsimus on haiglate vastupanuvõime.

"Kui seda enam pole, plaaniline ravi sulgub, siis piirangutest pääsu pole. See tõstatab teoreetiliselt üles ühe võimalusena sisendi andmise ühiskonda, et me ei ole eriolukorrast väga kaugel."

Eriolukorra kehtestamist valitsus Ratase sõnul siiski veel arutanud pole, kuid selle võimalusega peab arvestama.

"Aga kui meie haiglatest tuleb sarnaseid signaale kui Lätis, siis tuleb kasutada kõiki võimalusi ja meetmeid."

Ratas meenutas, et kuigi poolteist aastat tagasi polnud olukord praegusega võrreldav (nakatunuid ja haiglaravil oli oluliselt vähem inimesi - toim), oli eriolukorra väljakuulutamine tol hetkel ainuõige otsus.

"Meil ei olnud siis viiruse osas neid teadmisi, mis praegu. Kellelgi polnud. See oli toona ainuõige otsus ja tõi Eesti ühiskonna läbi esimesest lainest ja aitas meid ette valmistada teiseks laineks," sõnas Ratas.

Valitsus kogunes teisipäeva hommikul kell 10, et arutada olukorda koroonaviirusega. ERR-ile teadaolevalt paneb reformierakond arutusele võimalikud uued piirangud vaktsineerimata inimestele.