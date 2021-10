Läti paneb neljapäevast riigi kuuks ajaks lukku

Peaministri sõnul on riik lukus alates 21. oktoobrist kuni 15. novembrini.

Peaaegu kõik poed, meelelahutus- ja muud teenused ning koolid suletakse. Otsus tuleb veel teisipäevasel valitsuse istungil heaks kiita.

Karinš lisas, et selline otsus tehti Lätis madala vaktsineerimistaseme tõttu. "Paljudele võib tunduda arusaamatu, miks meil see nii on, kuid Taanis ja Iirimaal on see erinev. Põhjus on selles, et vaktsineerimisprotsess ei ole hästi läinud," ütles peaminister.

Juba varem tuli uudis, et Läti tervishoiuminister Daniels Pavluts teeb esmaspäevasel kriisinõupidamisel ettepaneku kehtestada riigis lukustusmeetmed, mis vähendaksid inimeste kontakte vähemalt 40 protsendi võrra, ütles ministeeriumi kõneisik Lasma Bindere.

Tervishoiuministeeriumi ja spetsialistide analüüsitud andmete kohaselt on inimestevahelised kontaktid vähenenud vaid 5–10 protsenti ning koroonaviirus levib endiselt. Läti haiglates on ravil üle 1100 Covid-19 patsiendi.

"Ühiskond peaks kogu jõu kokku võtma ja hetkeks seiskuma, et viirus peatada. Praegu on olulisem kui kunagi varem näidata üles solidaarsust ja vastutustunnet, kaitsta meie tervishoiusüsteemi kokku varisemast ning ühiskonda surmade eest, mida oleks võimalik ära hoida. Kutsun inimesi aru saama ja mobiliseeruma," ütles Pavluts.

Muu hulgas näeb ettepanek keelata kõik spordi-, meelelahutus-, kultuuri ja usuüritused. Töökohtadel jätkuks töö vaid tootmises, ehitusel, olulise tähtsusega taristul ja selleks, et tagada riigi häireteta toimimine. Koolid peaksid pärast sügisvaheaega minema kolmeks nädalaks distantsõppele, lasteaiad jääksid avatuks lastele, kelle vanematel ei ole kodus töötamine võimalik.

Väljas ja siseruumides lubataks kuni kümne kahe perekonna inimese kohtumised. Ühistranspordi maksimaalne täitumus tohiks olla kuni 50 protsenti, aknad peaksid olema lahti ja sõitjad peaksid kandma FFP2 maske.

Töökohades töötajate tervist tuleks regulaarselt kontrollida ja tööaega lühendada kaheksalt tunnilt kuuele. Kell 19–6 tuleks kehtestada liikumiskeeld.

"Vaktsineerimine tuleb tagada ööpäev läbi. Uued piirangud tuleks kehtestada viivitamatult, alates kolmapäevast. Kolme-nelja nädala pärast saaks ühiskond hakata alates vaktsineeritutest järk-järgult naasma praeguse režiimi ning paari kuu pärast normaalse elu juurde," ütles Pavluts.

Ministeeriumi teatel oleks viiruse leviku praeguse tempo juures oktoobri lõpus uusi koroonapositiivseid päevas 4000 ning haiglaravile lisanduks päevas 275 inimest.