Ratas: riigikogul puudub võimalus koroonapiirangute kehtestamisse sekkuda

"Neid võimalusi riigikogu juhatusel ei ole," ütles Ratas vastuseks küsimusele, kas riigikogu juhatus ei võiks kokku kutsuda istungit piirangute kehtestamise arutamiseks.

Küll aga on riigikogu komisjonid nagu sotsiaalkomisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon olnud tihedalt seotud Covid-19-kriisi teemade arutamisega ning see roll peaks jätkuma, rõhutas Ratas.

Samuti on peaminister ja teised valitsuse liikmed käinud ja ka edaspidi oodatud riigikogu ette neil teemadel rääkima, lisas parlamendi esimees.

Lisaks on riigikogu korraldanud koroonaviiruse teemal ka olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, märkis Ratas. Riigikogu kodulehe andmeil on peetud vähemalt viis Covid-19-ga seonduvat arutelu.

Opositsiooni kuuluva Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder kritiseeris teisipäeval valitsuse otsust hakata koroonaviiruse leviku takistamiseks piirama inimeste liikumisvabadust. Seeder leidis, et see on põhimõtteline küsimus, mis tuleb otsustada riigikogus, mitte kitsalt valitsuskabinetis.

Samuti ütles vandeadvokaat Paul Keres kolmapäeval ERR-ile, et tema hinnangul ei tee parlament oma tööd, kui ei osale piirangute kehtestamise arutelus.