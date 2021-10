Ossinovski: uued piirangud ei aita ennetada haiglate ülekoormust

Ossinovski sõnul jäädi meetmetega hiljaks, kuna valitsusparteid ei tahtnud enne valimisi piiranguid kehtestada.

"Suur osa neist on kindlasti asjakohased, aga mitte ajakohased, ehk nendega jäädi hiljaks. Kahetsusväärsel kombel juhtus see seetõttu, et valitsus ei julgenud päriselt juhtida koroonakriisi kohalike valimiste eel kartuses kaotada hääli ja see on juba maksund meile väga palju haiglavõrgu koormuses," ütles Ossinovski "Aktuaalsele kaamerale".

"On kindlasti hea meel, et mitmed ettepanekud, mis ka mina tegin, mis puudutavad vaktsineerijate, perearstide, kohalike omavalitsuste toetamist, leidsid lõpuks valitsuse heakskiidu. Uskuda, et see nüüd kuidagi hoiaks ära nakatumiste edasise kasvu – ma kahjuks ei saa väga optimistlik selles osas olla," rääkis riigikogu liige.

Ossinovski sõnul võib valitsuse otsus vaktsineerijaid toetada omada pikemas plaanis mõju ka vanemaealiste vaktsineerimise kasvule, kuid kiiret mõju sel pole ning haiglate ülekoormus on juba käeulatuses.

"Plaanilist ravi piiratakse juba ulatuslikult ja järgmise paari nädala jooksul kui praegune dünaamika jätkub, siis me siiski räägime juba sellest, et [plaanilist ravi] praktiliselt ei tehta," ütles Ossinovski.

Ossinovski hinnangul peaks valitsus ka teada andma, mis on järgmised sammud, kui olukord kiiresti ei parane.

"Ma arvan, et ühiskond väärib seda, et valitsus selgelt ja ettenähtavalt seletaks ära, millised on need järgmised sammud, mida tuleb astuda juhul, kui kiirabiautod jälle haiglate ees järjekorras seisavad. Et ei juhtuks jälle nii, et ühel neljapäeva öösel me kõik saame teada, kuidas pool elu kinni keeratakse. Loodetavasti seda õnnestub vältida, aga ma arvan, et oleks aus ühiskonnas need asjad ennetavalt läbi rääkida," ütles ta.