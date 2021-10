Tuleva aasta riigieelarve seadus läbis esimese lugemise

Kolmapäeval läbis riigikogus esimese lugemise 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu, mille järgi on eelarve tulude maht 13,13 miljardit, kulude maht on 13,64 miljardit eurot ja investeeringute maht 716 miljonit eurot.

Maksukoormus on järgmisel aastal 33,7 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), mida on ühe protsendipunkti võrra vähem tänavusest tasemest. Valitsussektori võlakoormus on järgmisel aastal 6,36 miljardit eurot ehk 19,7 protsenti SKP-st, mida on pea 5 protsendipunkti vähem kui kevadel hinnatud.

Kulude maht ületab tulude mahtu, ent struktuurne positsioon on paranenud nii võrreldes eelmise aasta kui riigieelarve strateegiaga aastateks 2022–2025. Kaitsekulutused moodustavad SKP-st 2,3 protsenti ning teadus- ja arenduskulud 1 protsendi.

Valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon on -2,6 protsenti SKP-st, mis on 0,8 protsendipunkti parem tulemus kui kevadel planeeritud. Nominaalne positsioon on -2,2 protsenti SKP-st, millega Eesti vastaks juba järgmisel aastal Euroopa Liidu eelarvereeglitele, mis on COVID-19 kriisi ajaks ajutiselt peatatud. Kevadel hinnati, et Eesti saavutab eesmärgi alles 2024. aastaks.

Järgmisel aastal kasvavad eelarve eelnõu järgi meditsiinitöötajate, õpetajate, politseinike, päästjate ja kultuuritöötajate palgad. Riigieelarvega tagatakse meditsiinitöötajate kollektiivlepingus kokkulepitud tervishoiutöötajate palgatõus – arstide ja õdede miinimumtunnitasu üle 7 protsendi ning hooldustöötajatel üle 9 protsendi. Samuti tõuseb riigi rahastatud hoolekandeteenuste osutajate palk õendustöötajatega samale tasemele.

2022. aasta riigieelarve koostamisel lähtuti riigi eelarvestrateegiast aastateks 2022–2025, valitsuse tegevusprogrammist, Euroopa semestri raames antud Euroopa Komisjoni soovitustest ja rahandusministeeriumi suvisest majandusprognoosist. Tegevusi kavandatakse nendele vastavalt.

Esimese lugemise läbinud eelnõu muudatusettepanekute tähtajaks on 3. novembri lõuna.