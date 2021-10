Koroonapassi nõuete muutus puudutab ka töötajaid

Kuna järgmisest nädalast saavad meelelahutus- ja toitlustuskohtade uksest sisse vaid need, kes esitavad koroona läbipõdemis- või vaktsineerimistõendi, uuris "Aktuaalne kaamera", kuidas on lood mõne sellise asutuse oma töötajatega.

Rahvusooperi õmblustöökojas käis kolmapäeval kostüümiproov. Kuu aja pärast on Teet Kase lavastatud "Louis XIV" esietendus.

Kui üks jääb haigeks, on terve etendus kavast maas, kümned inimesed asjata rüganud. Estonias on vaktsineerituid palju, kuid see täiskindlust ei anna.

"Kuna mitte ükski tantsija ilmselgelt ei taha uuesti karantiini jääda ja me soovime teineteist hoida, siis teeme kõik selleks, et nakkus ei leviks. Kanname maske, seni kuni tants võhmaliselt liiga raske ei ole," rääkis Rahvusooper Estonia baleriin Maarja Praks.

Rahvusooperis töötab praegu 450 inimest.

"Eelmisel nädalal meil paar etendust jäi ära. See puudutas ooperi poolt. Meil on majas praegu umbkaudu üle 80 protsendi, kes on vaktsineeritud. Nii et see protsent on tegelikult suur," ütles Rahvusooperi turundusjuht Rein Mikk.

Enamus Estonia külastajaid on maskide ja vaktsineerimis- või läbipõdemistõendite näitamise kohustusega harjunud. Neid, kes vahetult enne teatrisse tulekut testi tegid, pole kuigi palju.

"Need külastajad, kes tulevad negatiivse testi alusel – see on üsna väike osa. Ja selles osas suures pildis järgmisel nädalal suuremat muutust me ei näe," ütles Rahvusooper Estonia teenindusjuht Carol Männamets.

Rahvusooperist üle tänava Lido bistroos on maskikohustus augustikuust. Sealsed töötajad vaktsineerima ei jookse, kuid praegu ühtegi nakatunut pole.

"Vaktsineeritute protsent ei ole väga suur – 50 protsenti, kellel on kaks või üks süst tehtud. Aga kui me värbame töötajaid, siis soovituslik on vaktsineerida," ütles Lido turundusjuht Tiina Köst Johani.

Lidos käib päevas 800 külastajat, nädalavahetusel kuni tuhat.