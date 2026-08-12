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Sisepingeid lahendav Estonia otsib ooperiosakonnale juhti tähtajatu konkursiga

Eesti
Rahvusooper Estonia.
Rahvusooper Estonia. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Rahvusooper Estonia otsib ooperiosakonna juhti tähtajatul avalikul konkursil, mis kestab seni, kuni sobiv kandidaat leitakse. Suve hakul avalikkuse ette jõudnud sisepingete lahendamiseks lubatud uut juhtimismudelit alles hakatakse välja töötama.

Tänavu juunis jõudsid avalikkuse ette sisepinged Estonias ning juuli alguses lubas rahvusooperi nõukogu esimees Ivari Ilja, et kõlanud süüdistuste uurimiseks tellitakse siseaudit, analüüsitakse teatri juhtimismudelit ning luuakse uus ametikoht: ooperiosakonna juhataja.

Praeguseks on ooperiosakonna juhataja avalik konkurss välja kuulutatud ning teater ootab uuele töökohale kandideerijatelt muu hulgas muusikaalast kõrgharidust, ooperimaailma arengute tundmist, juhtimiskogemust, rahulikku meelt ja koostöövalmidust erinevate inimestega eri riikidest.

Seejuures ei ole konkursile seatud lõpptähtaega: see kestab, kuni leitakse sobiv kandidaat.

Estonia peadirektor Ott Maaten ütles ERR-ile, et ka juhtimisaudit on tellitud ning praegu oodatakse pakkumisi. Uue juhtimismudeli väljatöötamine seisab aga alles ees ning seda tehakse koos rahvusooperi töötajatega.

"See on protsess, mis võtab mitu kuud ja täna on enamikul meie kunstilistel üksustel alles esimene tööpäev," sõnas Maaten kolmapäeval.

Eesti Ekspress kirjutas juuni lõpus, et Estonia töötajad kurdavad juba pikemat aega rahvusooperi halva tööõhkkonna üle ning kuhjunud pingetest ja usaldamatusest on korduvalt teavitatud ka juhtkonda. Mitu välismaal töötavat tippartisti süüdistasid teatri koosseisude planeerijat korruptiivses rollijagamispoliitikas.

Maaten ütles toona, et jutt hirmuõhkkonast teatris on selgelt liiatud. Korruptiivset rollijagamist puudutavate väidete uurimiseks tegi rahvusooper avalduse politseile, kuid juuli keskel selgus, et kriminaalmenetlust ei alustata, sest kuritegu ei tuvastatud.

Toimetaja: Karin Koppel

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