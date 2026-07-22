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Saaremaale jõudis Soome ooperikruiis

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Esimest korda jõudis Soomest Saaremaale ooperikruiis. See ei tähenda rändooperit, vaid sadu tõelisi ooperifänne, kes võtsid meretee ette La Traviata nautimiseks. Korraldajad loodavad sündmusest traditsiooni teha.

Kolmapäeva hommik saaremaa sadamas, kui Victoria I pardalt tulevad maha tavapärastest pisut erilised kruiisireisjad - ehk siis ooperikruiisitajad. Kokku ligi üheksasada soomlast otse Helsingist.

"Meil on siin praegu rivis 9 bussi ja praegu läheme siis kõik kenasti Kuressaare linna ja turistid saavad tutvuda vaatamisväärsustega," ütles giid Annika Tamm

Paar tundi Kuressaares jalutamist ja siis keset päeva toimuski selles Kuressaare lossihoovi ooperimajas Itaalia Livorno Goldoni ooperiteatri esituses
Guiseppe Verdi "La Traviata" täismaja etendus.

"Me oleme mitu aastat juba rääkinud, et siin Saaremaal on Tallinna sadama süvasadam, mis lahendaks ka kõik majutusprobleemid ära, et kuidas me saaksime siit leida mingi ühise võimaluse. Eelmise aasta novembris kirjutas meile Soome üks suurimaid reisibüroosid Ikaalisten Matkatoimisto, et neil on selline plaan," selgitas Eesti Kontserti turundusjuht Riina Aamisepp.

Tegelikult algas kultuurikruiis pihta juba eile õhtul laeval teel Saaremaale, kus esinesid juba Rahvusooperi Estonia solistid.

"Meil oli selline kena pooletunnine kava ja rahvas võttis väga soojalt vastu," ütles sopran Kadri Raalik.

Rahvusooper Estonia turundusjuht Rein Miku sõnul on kohalejõudnud turistid kindlasti ooperifännid.

"Väga tore oli korraldajate poolt, et nad olid võtnud laevale kaasa ka ühe muusikateadlase, kes nendele tuhandele inimesele rääkis "La Traviata" loo lahti," leidis Mikk.

Pole välistatud, et ooperikruiisist võib saada ka traditsioon.

"Me oleme Ikaalisten Matkatoimisto, Saaremaa ooperipäevade peakorraldaja Eesti Kontserti ja järgmise aasta peaesineja Portugali Sao Carlose teatriga võtnud omale väga suure eesmärgi, et me teeme selle ka järgmisel aastal ära," leidis Aamisepp ning lisas, et unistatakse ka juba Rootsi turistidest.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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