Saksamaa kaitseminister: Euroopa riigid vajavad NATO-t

Saksamaa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer ütles intervjuus veebileheküljele Politico, et Euroopa riigid vajavad NATO-t ja peavad jätkama USA-ga sõjalist koostööd.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron on kogu oma ametiaja rääkinud Euroopa strateegilise autonoomia vajadusest. Pärast USA kaootilist lahkumist Afganistanist, leiavad samuti mitmed Euroopa juhid, et kontinent peab suutma iseseisvamalt tegutseda.

Kramp-Karrenbaueri sõnul peavad aga eurooplased jääma reaalsuse juurde.

"Inimesed uurivad, et miks me ei proovinud iseseisvalt Kabuli lennujaama hoida. Peame ütlema avalikult, et ilma ameeriklasteta poleks eurooplased seda teha suutnud" ütles intervjuus Kramp-Karrenbauer.

"Eurooplased peavad uurima võimalusi, kuidas nad saaksid NATO-s olla efektiivsemad. Mitte arutada seda, kuidas tegutseda väljaspool alliansi. Ameerikast eemaldumine on vale tee" lisas Kramp-Karrenbauer.

Austraalia, USA ja Suurbritannia sõlmisid hiljuti uue India-Vaikse ookeani piirkonna julgeolekuliidu. Austraalia tühistas Prantsusmaaga ka olulise allveelaevade ostulepingu.

"Ma mõistan Prantsusmaa pahameelt. Kuid see oli ennekõike kahe riigi vaheline relvaostu kokkulepe," ütles Kramp-Karrenbauer.

Kramp-Karrenbaueri sõnul peab NATO pöörama suuremat tähelepanu Hiinale. "Suur ülesanne on tunnistada, et Hiina küsimus on palju enamat kui riiklike huvide küsimus. Sellest sõltub, kuidas tulevikus kujundatakse meie maailmakorda ja eluviise," ütles Saksamaa kaitseminister.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles esmaspäeval intervjuus ajalehe Financial Times, et NATO peab rohkem tähelepanu pöörama Hiina kübervõimekusele ja kaugmaarakettidele.