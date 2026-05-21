NATO tippjuht: alternatiivi Palantiri tehnoloogiale praegu ei ole

NATO liitlasvägede ümberkujundamise ja transformatsiooni ülem Pierre Vandier ütles, et sõjalisel alliansil puudub praegu alternatiiv USA tehnoloogiafirma Palantiri andmeanalüüsi- ja tehisintellektitarkvarale.

Vandier hoiatas, et Euroopa peab tegutsema palju kiiremini, kui soovib vähendada sõltuvust Ühendriikide kaitsetehnoloogiast.

Palantirist on saanud NATO jaoks aga väga oluline tehnoloogiline partner. 2025. aastal ostis NATO Palantirilt süsteemi Maven Smart System, et parandada luuret, sihtimist, lahinguvälja teadlikkust ja planeerimist.

"Minu teada pole Palantirile täna tõelist konkurenti," ütles Vandier.

2025. aasta tehing oli alliansi ajaloo üks kiiremaid, süsteemi hankimiseks kulus vaid kuus kuud. Euroopas kasvab nüüd mure, et piirkond sõltub liiga palju USA tehnoloogiast.

Palantir on aastaid teinud koostööd nii CIA, Pentagoni kui ka USA eriüksustega. Euroopas kasvab nüüd mure, et piirkond kaotab kontrolli strateegilise tehnoloogia üle.

Näiteks suhtub Saksamaa Palantiri tehnoloogiasse ettevaatlikult, hiljuti eelistas Berliin USA firma asemel Prantsuse tehisintellektiettevõtet ChapsVision.

Vandier ütles aga, et Euroopa ettevõtted ja valitsused, kes otsivad alternatiive, peavad tõestama, et need on kiiresti leitavad ja kasutuselevõetavad.

"See on võidujooks. See on eurooplaste võime näidata, et nad suudavad pakkuda midagi, mis on asjakohane kuude, aastate, mitte kümnendi pärast," ütles Vandier.

NATO jaoks on kõige pakilisem küsimus vältida sõltuvust ühest tarnijast. Vandieri sõnul saab riski vähendada, suunates ettevõtteid arendama koostalitlusvõimelisi süsteeme, mis võimaldaksid NATO riikidel tarnijaid vahetada või roteerida.

Vandier ütles, et NATO püüab riske vähendada, luues avatud digitaalseid süsteeme, mis võimaldavad mitmel ettevõttel liituda alliansi võrkudega.

Ta tõi samas välja, et aastakümneid kestnud väheste investeeringute tõttu ei toodeta Euroopas paljusid kiipe, millele tuginetakse. Samuti sõltutakse mujal arendatud võrkudest ja süsteemidest. Vandier ütles, et tuleb tagada, et eurooplased omaksid ja kontrolliksid töödeldud andmeid, sealhulgas nendega seotud intellektuaalomandit.