Välisriiki reisimiseks peab uuendama immuniseerimistõendit

Kolmanda doosi tõend hakkab kehtima kohe ja kehtib 365 päeva.

Kui said oma EL COVID-i tõendi enne 20. oktoobrit, pead uuendama seda enne välisriiki reisimist.

Negatiivse testi tõend kehtib alates 25. oktoobrist vaid välisriiki reisides.

Välisriiki reisides kontrolli alati oma tõendi kehtivust sisestades sihtriik ja kuupäev aadressil kontroll.digilugu.ee. Tõendi loomise aega saab kontrollida ka patsiendiportaalis.

Enne 20. oktoobrit Eestis loodud COVID-i immuniseerimistõendid kehtivad reisimiseks alates loomisest 180 päeva. Seega hakkavad esimesed tõendid tehniliselt kehtivust kaotama alates detsembrist.

"Välisriiki reisimiseks on COVID-i immuniseerimistõenditel peal tehniline piirang, mis annab kehtivusajaks 180 päeva," TEHIK-u tervisetalituse juhataja Tõnis Jaagus.

Jaagus lisas, et tehniline kehtivusaeg on riigiti erinev, näiteks Norras väljastatud tõenditel on see 90, Rootsis 180 ja Tšehhis 365 päeva.

Uuemate tõendite tehnilist kehtivusaega on TEHIK pikendanud.

"Alates 21. oktoobrist loodud immuniseerimistõendid kehtivad tehniliselt praegu kaks aastat (730 päeva), kuid kuna COVID-19 tingimustes muudavad riigid vastavaid ajalisi piiranguid pidevalt, siis soovitame enne reisi luua patsiendiportaalis uus tõend. Nii nagu enne reisi, tuleb ebameeldivate üllatuste vältimiseks kontrollida oma passi kehtivusaega, võiks kontrollida ka COVID-i tõendi kehtivusaega," ütles Jaagus.

Seoses valitsuse kehtestatud piirangutega ei saa esmaspäevast siseriiklikult meelelahutusasutustes kasutada negatiivse testi tõendit. Piiriületusel kehtivad endiselt ka läbipõdemise ja negatiivse testi tõendid, kuid nende ajalised piirangud sõltuvad sihtriigist.

"Siseriiklike uute reeglitega seoses tegi TEHIK muudatuse, millega kontrollija näeb, et negatiivse testi tõend ei ole siseriiklikult kasutatav," lausus Jaagus.

COVID-i immuniseerimistõendid kehtivad siseriiklikult endiselt 365 päeva ja läbipõdemistõendid 180 päeva. Neid on vaja uuendada välisriiki reisimiseks.