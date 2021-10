Kirjastus: Saksamaad võib oodata jõulude ajal uute raamatute defitsiit

Ülemaailmsed tarnehäired mõjutavad ka kirjastajaid. Paberi valmistamiseks vajaliku puidu hind on 300 protsenti kõrgem kui enne pandeemiat.

Saksamaa kirjastajad peavad konkureerima piiratud tarnete pärast ehitusfirmadega. Samuti on puudus vanapaberist. Pandeemia ajal trükiti Saksamaal vähem ajalehti ja ajakirju.

"Paberipuudus on suur probleem," ütles kirjastusfirma CH Beck juht Jonathan Beck ärilehele Handelsblatt.

"Ma kardan, et jõulude ajal ei saa inimesed loota sellele, et nad saavad kohe raamatud ostetud," lisas Beck.

Teised Saksamaa kirjastajad ütlesid, et nad on jõuluhooajaks valmis. Siiski hoiatasid kirjastajad, et oodatust suurema nõudluse korral ei suudeta tagada kõikidele tarbijatele raamatute kättesaadavust.

Sel nädalal algas Frankfurdis raamatumess, mis on üks suuremaid maailmas. Messil on juba raamatutest puudus, vahendas The Times.

"Puudu pole ainult paberist. Puudu on kõikidest toorainetest, mida me raamatute valmistamiseks vajame. Me ei saa raamatuid isegi õigel ajal kohale toimetada, kuna puudu on veoautojuhtidest ja euroalustest," ütles kirjastusfirma Penguin House Saksamaa osakonna juht.