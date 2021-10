Suure laevafirma juht: tarnehäired kestavad veel vähemalt terve aasta

Jeremy Nixon on laevafirma Ocean Network Expressi (ONE) juht. ONE laevastik koosneb 220 alusest, teatas Financial Times.

"Siin on vaja valitsuste toetust. Mõnes sektoris on nõudlus väike ja peame ümber lülituma sektoritesse, kus nõudlus on tugev. See on globaalsete tarneahelate toimimiseks ülimalt oluline," ütles Nixon.

Nixoni sõnul on olukord USA-s eriti murettekitav. USA lääneranniku suured sadamad sulgevad tööjõupuuduse tõttu uksed enamikul päevadel mitmeks tunniks.

"Ma ei näe hetkel kiiret olukorra paranemist. Tarnehäired võivad kesta terve järgmise aasta, neid võib olla isegi 2023. aasta alguses," ütles Nixon.

Pandeemia tõttu tarbijate nõudlus kõigub järsult. Tarbijanõudluse volatiilsuse kõrval häirib laevandussektorit ka tööjõu puudus. Suurbritannias, Euroopas ja USA-s on terav puudus ka veokijuhtidest ja sadamatöölistest.

Tarnehäirete tõttu kallinevad terves maailmas esmatarbekaupade hinnad.