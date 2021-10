Tartu ööklubi kiirtesti võimalus osutus populaarseks

Reede hilisõhtul oli Küüni tänava kiirtesti telgi juurde kogunenud peoliste järjekord. See on viimane nädalavahetus, kui nad seda võimalust veel kasutada saavad.

Ööklubidega koostöös telgi püsti pannud turvafirma juht ütles, et kuigi nad telki sisuliselt kuskil ei reklaaminud, käis selles nädalavahetuse jooksul keskmiselt 250 inimest.

"Suurem osa on nooremad inimesed, kes külastavad meelelahutusasutusi just öisel ajal. On osasid, kes ikkagi korduvalt, käivad iga nädalavahetus tegemas ja on ka neid, kes tulevad teisest linnast Tartu ööelu nautima üheks nädalavahetuseks ja on ka vaktsineerimata ja siis külastasid meie telki," rääkis Ares Security müügijuht Dmitri Motšikin.

Kella üheksast kuni varaste hommikutundideni valvavad telgis turvamehed, sest testijate seas on igas meeleolus peolisi. Neid aina lähenev tervishoiukriis ei morjenda.

Testijärjekorras oodanud meeste sõnul pole neil end vaktsineerida vaja olnud ja koroonaviirus nende elu ei sega. Mõni suisa otsis võimalust koroonaviirusega nakatuda, et läbipõdemise tunnistus kätte saada.

Kolmandat nädalavahetust järjest ööklubi esist testimistelki külastanud Risto sõnul ta ka vaktsineerima minna ei plaani. Kui klubisse edaspidi ei pääse, tuleb sõpradega koguneda mujal.

Telgi püsti pannud turvafirma juht tõdes, et ühelt poolt ei aidanud mugav testimisvõimalus kaasa vaktsineerimise edendamisele. Teisalt on nad aga välistanud mitmed ööklubikolded. Näiteks rekordnädalavahetusel tuvastati kahe õhtu jooksul seitse koroonapositiivset peole soovijat.