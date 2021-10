Hoiuraamatukogu viib üleliigsed raamatud tagasi kasutusse

Hoiuraamatukogu andis Pärnus avalöögi suurprojektile "Anna raamatule uus elu". Hoiuraamatukogu üks ülesanne on koguda elanikelt kokku üleliigsed raamatud ning jagada need laiali raamatukogudele ja teistele asutustele, et leida raamatule uus lugeja.

Pärnu teabe- ja kogumispäev oli esimene üritus hoiuraamatukogu teabe- ja kogumiskampaanias. Pärnus on inimesed raamatuid toonud juba nädal aega. Inimesed ei raatsi raamatuid ära visata ning seega on nende taaskasutus küllaltki populaarne.

"See kogus on koroonaajal metsikult kasvanud, sest inimesed jäid koju, tegid seal remonti, sorteerisid oma riiuleid. Me käime läbi Eesti suuremad keskused ja püüame inimeste käest koguda raamatuid, sest kõik ei hakka tooma ühte kotti raamatuid, spetsiaalselt sõitma Tallinna. Püüame inimesi natuke harida selles osas, et päris kõike ei ole mõtet meile tuua. Päris kõigile raamatutele ei suuda meie ka leida ostjat," rääkis hoiuraamatukogu direktor Gerda Kordemets.

Suured raamatutoojad on näiteks ka kirjastused.