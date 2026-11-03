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USA tegi Iraanile piiratud ulatusega rünnaku

Välismaa
USA hävitaja F/A-18F Super Hornet maandumas Iraani lähistel paikneva lennukikandja USS Abraham Lincoln tekile.
USA hävitaja F/A-18F Super Hornet maandumas Iraani lähistel paikneva lennukikandja USS Abraham Lincoln tekile. Autor/allikas: SCANPIX / US Air Force Photo / Alamy
Välismaa

Ameerika Ühendriikide relvajõud korraldasid esmaspäeval kaitse-eesmärgil rünnaku Iraani sihtmärkide vastu Hormuzi väinas asuval Qeshmi saarel.

Anonüümsust palunud USA ametniku sõnul olid rünnakud piiratud ulatusega ega tähenda ulatuslike sõjaliste operatsioonide taasalustamist. Teine ametnik ütles, et tegemist oli kaitsemeetmetega, mille eesmärk oli tõrjuda iraanlasi, kes kasutasid USA sihtmärkide vastu maa-õhk-tüüpi rakette.

Uudisteagentuurilt Reuters ei õnnestunud saada täpsemat kommentaari USA kaitseministeeriumilt, mis suunas kommentaaripalve USA Keskväejuhatusele (CENTCOM), mis juhib Ameerika vägesid Lähis-Idas, kuid CENTCOM jättis sellele vastamata.

Iraani riiklik uudisteagentuur IRNA teatas esmaspäeva, et Qeshmi saarel oli kuulda mitut plahvatust.

Rünnakust esimesena teatanud väljaande The Wall Street Journal andmetel oli tegemist sarnase rünnakuga, mida Washingtoni viimastel nädalatel on varemgi korraldanud.

Fox News teatas ametnikele viidates, et rünnakud olid kaitseotstarbelised ja korraldati vastuseks sellele, et Iraan oli tulistanud USA lennukit.

Rünnakud toimusid päev enne USA üliolulisi vahevalimisi. USA president Donald Trump on varem öelnud, et USA ei korralda Iraani vastu rünnakuid enne vahevalimisi.

Samas on Trump viimastel nädalatel vihjanud võimalusele jätkata rünnakuid Iraani vastu pärast teisipäeval toimuvaid USA vahevalimisi. Esmaspäeval Lincolni memoriaali juures peetud kõne järel andis ta aga mõista, et võib olla oma seisukohta muutmas.

Ebapopulaarne Iraani sõda ning selle mõju kütusehindadele ja USA majanduse teistele valdkondadele on muutunud vabariiklaste jaoks nõrgaks kohaks ajal, mil nad püüavad säilitada kontrolli Kongressi üle.

Asepresident JD Vance ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et rääkis äsja Trumpiga Iraaniga peetavatest kõnelustest. Tema sõnul suhtuvad nii tema kui ka president "üsna optimistlikult võimalusse jõuda läbirääkimiste teel kokkuleppele".

Samal ajal kutsub Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu Trumpi administratsiooni üles korraldama Iraani vastu veel ühe rünnakulaine, teatasid Lähis-Ida piirkonna ametnikud uudisteagentuurile Associated Press.

Iraan teatas esmaspäeval, et tal on kahepäevane plaan Hormuzi väina taasavamiseks ja tuumakõneluste jätkamiseks USA-ga.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Associated Press

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