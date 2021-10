TÜ kliinikumil on praeguse voodikohtade arvuga tegutsemisruumi paar nädalat

Iga päev lisandub Tartu ülikooli kliinikumi juurde kuni kuus kuni 13 koroonapatsienti. Võrreldes eelmise nädalaga on hospitaliseeritud patsientide hulk taas kasvanud ja nakatunute arvu stabiliseerumist kliinikumi juhatuse liikme Joel Starkopfi sõnul näha ei ole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Vaadates nakatumise ajalist dünaamikat ja prognoose, siis me usume, et praegu oleva voodifondiga meil on üks kuni kaks nädalat tegutsemisruumi ja järgmiste sammude planeerimisruumi. /.../ Täna olid kaalumisel juba järgmised variandid, kuhu minna nende voodikohtade kasvuga," rääkis Starkopf.

Edasiste sammude kohta esmaspäeval veel otsust ei tehtud. Starkopfi sõnul saab aga edasine voodikohtade arvu kasv tulla juba väga raskesti edasilükatavate tegevuste arvelt, mis seab küsimuse alla vajaliku abi kättesaadavuse.

"Kui näiteks inimesel on kõhu suurema veresoone laienemine, see ei põhjusta talle praegu kaebusi, aga arstid on näinud, et see on aasta-aastalt laienenud ja mida laiem see veresoon on, seda suurem on tõenäosus, et ta lõhkeb, ja siis tuuakse haige raske verejooksuga otse haiglasse. Me peaksime selle haige kõike kaalutledes ära opereerima täna, siis me vaatame, et meil on koroonahaigeid nii palju, et me oleme sunnitud seda operatsiooni edasi lükkama kaks nädalat, neli nädalat, aga võib-olla kaks kuud," rääkis Starkopf.

Eluohtlikus olukorras olevatele patsientidele kliinikumis abi tagatakse. Teiste erakorralist abi vajavate patsientide jaoks võib pikeneda aga ootejärjekord.

"Täiesti raudselt, sest osad läbivaatustoad, mis meil siin on, on ümber kohandatavad isolaatoriteks. Neid me järjest täidame ja kui neid koroonakahtlaseid või kinnitatud koroonaga patsiente saab nii palju, et need isolaatorid on täis, siis need läbivaatuse kohad, mis on vajalikud haigete vastuvõtmiseks erakorralise meditsiini osakonda, on kinni ja tuleb oodata läbivaatust. /.../ Kui tal on kolm kuud kestnud põlvevalu, mis ei ole erakorraline, siis ta vaadatakse läbi ja ta võib siit lahkuda ka triaažiõe vastuvõtuga," selgitas Tartu ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna juht Annika Uue.