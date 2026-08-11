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TÜ kliinikum sulgeb töökohti osakondades, kus patsientide arv on langenud

Eesti
Foto: Tartu ülikooli kliinikum
Eesti

Tartu Ülikooli kliinikum on sulgemas ametikohti osakondades, kus patsientide arv on vähenenud. Osa kliinikumi töötajaid kardavad koondamisi, kuid haigla juhatuse sõnul pakutakse inimestele esialgu võimalust tööle asumiseks mõnes teises ametis.

Mitme Tartu Ülikooli kliinikumi töötaja sõnul valitseb personali hulgas ärevus ja teadmatus edasise töökorralduse üle, kuna kardetakse koondamisi. Töö kaotamise kartuses on osa töötajaid teinud endale ka õigusabikindlustuse. Kuigi ametlikke teateid pole sünnitusosakonda veel jõudnud, ollakse seal valmis 14 inimese koondamiseks. Kevadel kaotati juba üks päevase valve ämmaemanda töökoht.

Kliinikumi juhatuse liige Saima Hinno kinnitas, et töökorraldust vaadatakse üle ja vajadusel suletakse ametikohti, kuid ei oska öelda, kas ja kui palju inimesi koondatakse.

"Konkreetset numbrit praegu välja tuua ei oska, sest ühelt poolt mõned läbivaatamised on töös ja mõned on, kus inimesed ongi juba siirdunud teistele töökohtadele. On see siis nii palju või vähem-rohkem, seda näitab aeg ja meie rahastusmudel, mis ette on antud. Me ei saa ka rohkem inimesi hoida töökohtadel, kui meil ei ole sellele katet ja meil ei ole ravimahtusid taga," sõnas Hinno.

Milliseid ametikohti ja osakondi ümberkorraldused veel puudutavad, Hinno välja ei toonud. Samas on tema sõnul suurenenud tööjõuvajadus vaimse tervise valdkonnas. Nii pakub kliinikum töötajatele ka võimalust asuda ametikohale, kus on inimestest suurem puudus.

"Me võime rääkida eriõdedest, et kas nad vajavad täienduskoolitust, rohkem kogemust juurde või õppeid läbida, sest siis nad saavadki teenust pakkuda, mida rohkem vaja on. Koondamised on alati kahepoolselt läbiräägitavad ja põhjendatud, sest järelikult on mingi vajadus olnud varem, nüüd seda enam ei ole ja alati pakutakse inimesele ja töötajale seda, mida ta saaks teha oma pädevuse piires või lisaväljaõppel, ja seda me kindlasti pakume," ütles Hinno.

Seni on sünnitusosakonna töötajatele pakutud võimalust asuda tööle operatsiooniõena või suunduda haigla apteeki. Paljud aga eelistaksid jätkata õpitud erialal ja säilitada oma ametipädevus.

Eesti Ämmaemandate Ühingu (EÄU) juhatuse liikme sõnul ei ole sünnituste arvu vähenemise tõttu ämmaemandatel tegelikult tööd vähem, kuna keskmine sünnitaja on aastatega muutunud ja nii on sünnitused raskemad.

"Kindlasti ei saa ämmaemanda tööd sünnitusosakonnas ainult läbi selle vaadata, kui palju ta sünnitusi reaalselt vastu võtab, vaid see tähendab ka seda, kui palju üks sünnitaja võib vajada ämmaemandusabi tervikuna. Kui me ühe koha koondame, olenemata asukohast, kus sünnitusabi pakutakse, siis kindlasti nendele kolleegidele, kes tööle jäävad, koormus oluliselt tõuseb. Võib aga juhtuda ka, et mingid aspektid ilmnevadki alles siis, kui need reaalselt töös on. Kui personali vähendatakse ja on väga suur hulk tööd väga lühikese aja jooksul - sünnitusabi on erakorraline tervishoiuteenus -, siis kõiki tagajärgi kahjuks ette ei näe," ütles EÄÜ juhatuse liige Käthlin Vahtel.

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ega Ida-Tallinna keskhaigla naistekliinikus sarnaseid ametikohtade muutuseid või koondamisi plaanis ei ole.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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