Hololei: riigi täisomanduses lennufirma ei ole mõistlik

Valitsus andis möödunud nädala neljapäeval toimunud kabinetinõupidamisel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile heakskiidu alustada ettevalmistusi uue lennunduskontserni loomiseks, mis ühendab Nordica, Regional Jeti ja Transpordi Varahalduse ühe katuse alla; pikas plaanis loob see eelduse tekkiva grupi erastamiseks.

Henrik Hololei ütles BNS-ile, et talle tundub see igati mõistlik idee. "Praegune olukord erinevate omavahel põimunud samale omanikule – riigile – kuuluvate erinevate ettevõtetega tundus natuke arusaamatu ja teatud mõttes ebaloogiline. Seega liikumine läbipaistva ja selge struktuuri suunas on igati tervitatav," lausus ta ja lisas, et kindlasti on selline selgem ja lihtsam struktuur mõistetav ka potentsiaalsetele investoritele.

Samas ütles Hololei, et ta ei usu, et sellega Eesti lennundusmaastikul miskit suurt muutuks, kui tekib uus juriidiline keha. "Muutused tulevad läbi tegevuse, mitte nime või struktuuri muutusega," rõhutas ta.

Hololei lisas, et ta ei usu ka, et kontserni loomisega muutuks ettevõtte strateegia ja talle tundub, et see ei näe praegu ette vajadust otselendude järele.

"Kordan juba varem väljaöeldut – riigi omanduses oleva lennuettevõtte esimene prioriteet peaks olema oma riigi inimesi teenindada, aga kui ettevõte ei pea seda oluliseks, ning omanik seda ei nõua, siis miskit ei muutu," märkis ta.

Enne kontserni loomist lubas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium konsulteerida Euroopa Komisjoniga riigiabi riskide maandamiseks. Hololei hinnangul ei tohiks siinkohal probleemi tekkida.

"Ma ei ole kuidagi aru saanud, et riik ka rahalist süsti plaaniks, pelgalt struktuuri korrastamisel ei peaks olema otsest seost riigiabiga. Aga olemasolevaid kohustusi juba antud riigiabi osas tuleb muidugi täita," ütles Hololei.