Nordical on käsil hoogne laienemine

Eesti riigi omanduses oleval ettevõttel Nordic Aviation Group, mis tegutseb kaubamärkide Xfly ja Nordica all, on käsil hoogne laienemine. Lähiajal palgatakse 500 olemasolevale töötajale lisaks veel 250 lennundusspetsialisti üle terve Euroopa. Nordica ja Xfly pakuvad allhankelendude teenust suurtele lennufirmadele üle Euroopa.

Nordica juhi Jan Palmeri sõnul on ettevõte sõlmimas lennufirmadega uusi lepinguid, kus reisijaid hakkab ettevõte vedama senistest suuremate Airbus 320 lennukitega.

"Kui me saame kätte esimese Airbus 320 lennuki oktoobri keskel, siis on meil kokku 17 lennumasinat, mis kõik on kasutuses. Kui meil on õnne ja me saame lepinguid, millest me rääkisime, oleks meil vaja vähemalt veel kuus lennukit järgmisel suvel," selgitas Palmer.

Tema sõnul on ettevõtte eesmärk kasvada Euroopa suurimaks tegijaks omas ärinišis.

"2021. aastal saime kasumit, mis oli väljapaistev tulemus, kui te vaatate lennundusäri sellel ajal. Meil läheb ka praegu, 2022. aastal päris hästi. Ma ei saa avaldada arve, kuid need on endiselt kasumlikud. Niisiis ärimudel töötab ja loodetavasti läheb see veel paremaks Airbus 320 äriga, mida me just alustasime," ütles Palmer.

Ka majandus- ja kommunikatsiooniminiseeriumi hinnangul on ajal, mil paljud liinilennuettevõtted vaevlevad kahjumis, allhanke töö olnud kasumlik.

Nüüd on riik lennundussärist väljumas ja Nordicat valmistatakse ette erastamiseks. Selleks ühendatakse Nordicaga seotud ettevõtted järgmise aasta alguseks üheks kontserniks.

"Tahamegi lennuettevõtteid kokku panna: Transpordi Varahaldus, mis lennukeid omab, ja Nordica oma tütarettevõttega. Ja siis teha valitsusele kunagi ettepanek need erastada, kas osaliselt või täiel määral. /.../ See kindlasti ei saa olema selle valitsuse otsus, pigem jääb see järgmise valitsuse otsuseks," ütles transpordi asekantsler Ahti Kuningas.

Viie aastaga on riik paigutanud lennundusärisse 100 miljonit eurot.

"Eks on omal ajal inimesi ka üksjagu sõidutatud, see on üks asi. Teine asi on kogu see laiem mõju majandusele, mida üks Eesti rahvuslik lennuettevõte on andnud, aga raha on selles ettevõttes ka täna sees. Mõlemal ettevõttel on täna väärtus ja ühel suisa hunnik lennukeid, millel on ka igaühel hinnalipik," rääkis Kuningas.