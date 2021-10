Hiinas kadus "Düüni" plakatilt olulist rolli täitev mustanahaline näitleja

Mustanahaline Suurbritannia näitleja Sharon Duncan-Brewster mängib filmis "Düün" ökoloog Liet Kynesi. Duncan-Brewsteri kehastataval karakteril on filmis tähtis roll, kuid Hiina turu jaoks mõeldud plakatil teda pole.

Pole veel selge, kas Hiina turu jaoks mõeldud "Düüni" plakati kujundas filmistuudio Warner Bros või produktsioonifirma Legendary East. Hiina riigimeedia eitab oma seotust Duncan-Brewsteri eemaldamisel.

Duncan-Brewsteri eemaldamine aga sarnaneb 2015. aasta Disney filmi "Star Wars: The Force Awakens" Hiina reklaammaterjalidega. Siis vähendati mustanahalise Suurbritannia näitleja John Boyega tähtsust.

Disney turundusmeeskonna juht väitis siis, et Boyega osakaalu plakatil vähendati, et suurendada kosmoselaevade osakaalu, vahendas The Times.

Kriitikud leiavad, et Hollywoodi stuudiod tsenseerivad filme Hiina turu jaoks. Selle eesmärk on meeldida Hiina komparteile. Hiina turg on Hollywoodi stuudiote jaoks ülioluline sissetulekuallikas.

"Düün" esilinastus Hiinas eelmisel reedel. Film on maailmas hetkel teeninud 220 miljonit dollarit. "Düün" põhineb legendaarse ulmekirjaniku Frank Herberti samanimelisel bestselleril. Herbert kirjutas raamatu juba 1965. aastal.