Karinš: piirangud tühistatakse novembris ainult vaktsineeritutele

"Läti ei saa endale lubada veel ühte pikka lukustust, seda ei emotsionaalselt, sotsiaalselt ega rahaliselt," ütles Karinš.

"Valitsus peab kinni oma otsustest haridusvaldkonnas, sealhulgas kontaktõppe taastamine algklassides 1. novembrist," lisas Karinš.

Peaministri sõnul on selge, et raskused, millega haiglad silmitsi on, ei lõppe 15. novembriks, kuid koroonaviiruse levikut tuleb pidurdada.

"Piirangud ei ole ainult valitsuse vastutus, vaid iga elanik peab kaaluma viise, kuidas kontakti teiste inimestega vähendada. Kui me lukustusmeetmetest praegu kinni peame, saame me rohelisse režiimi naasta," lausus peaminister.

Läti on kehtestanud range COVID-19 lukustuse, mis kestab 21. oktoobrist 15. novembrini.