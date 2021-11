ERR Lätis: valitsus sidus firmade toetusmeetmed töötajate vaktsineeritusega

Lätis on riigi osalise sulgemise tõttu kahju kannatavate ettevõtete tarbeks avatud ka seekord toetusmeetmete programm. Erinevalt eelmistest on aga kompensatsiooni maksmine töötajaile seotud nüüd nende vaktsineeritusega, et kiirendada riigis kaitsesüstimise tempot.

Läti riigile läheb kuuajane seisak toetuste kaudu maksma 150 miljonit eurot. Peaminister Krišjanis Karinš on lubanud, et 15. novembril läheb Lätis vähemalt vaktsineerituile elu igal juhul lahti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Toetuste aeg hõlmab kaht kuud - oktoobrit ja novembrit - ning seekord on valitsuse liikmed kinnitanud, et kompensatsiooni maksmise eesmärk on kiirendada vaktsineerimist.

Seisakuid pole võimalik lõputult kinni maksta. Seekord ei saa taotleda seisuakuaja toetust, kuid abipakett hõlmab endiselt käibe- ja palgatoetust. Mõistagi toetatakse ka kultuuriasutusi, mis praegu suletud, neile hüvitatakse ka 80 protsenti ärajäänud ürituste piletitulust.

"Valitsus otsustas, et toetust saavad vaktsineeritud töötajad, kel on tehtud vähemalt üks kaitsesüst või kes on koroonahaiguse läbi põdenud," ütles Läti rahandusminister Janis Reirs.

Läti rahandusministeeriumi andmeil on seni koroonaseisakutega seotud majandustoetusteks eraldatud 3,25 miljardit eurot ehk pisut üle kümne protsendi SKT-st. Välja makstud on sellest summast ligi 1,8 miljardit, kõige suurem osa vähenenud käibe kompenseerimiseks ja tervishoiusektori toetusteks. See on võimaldanud säilitada 60 000 töökohta ja selle aasta töötuse tase Lätis jääb alla kaheksa protsendi.

"Väga paljud ettevõtjad vaevad, kas nende äri elab talve üle või mitte. Ja kui toetuste saamine viibib, ei pruugi paljud tõepoolest vastu pidada," sõnas Riia kaubanduskeskuse Domina Shopping tegevjuht Dina Bunce.

Seim andis aga tööandjaile õiguse määratleda, millistes ametites on vaktsineerimist või haiguse läbipõdemist tõendav sertifikaat kohustuslik. Kolmeks kuuks saab töötaja saata kaugtööle või ametist kõrvaldada. Kui aga ka seejärel on kaitsesüstid tegemata, võib töösuhte lõpetada, makstes ühe kuu eest hüvitist.