ERR Lätis: koroonapassita saadikud ei tohi seimi töös osaleda

Lätis ei või parlamendi või kohaliku omavalitsuse töös osaleda need, kes pole vaktsineeritud või koroonat läbi põdenud. Ajutine meede kehtib järgmise aasta 1. juulini ja keelu kehtestamiseks võttis seim vastu eraldi seaduse. Osa opositsiooni esindajaid aga leiab, et rahvaesindajate ajutine töölt kõrvaldamine rikub põhiseadust.

Saadikute olukorda on Lätis arutatud pikalt, sest nad pole mitte läinud tööle, neil pole konkreetset tööandjat, vaid nad on rahva valitud - olgu siis seimi või kohalikku volikokku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui mõni parlamendi liige seda nõuet ei täida, siis ta seimi istungil osaleda ei saa. Ja talle ei maksta ka hüvitist," sõnas seimi kaitse-, siseasjade ja korruptsioonivastase komisjoni esimees Juris Rancans.

Nagu teistes ametites, saavad ka saadikud oma tööd edasi teha juhul, kui arstlik komisjon on neile väljastanud tõendi, et nad ei tohi kaitsesüsti teha. Sel juhul pääseb istungile negatiivse testi ettenäitamisel.

"See on vajalik tervishoiuasutuste koormuse ja nakatumise vähendamiseks. Ja samuti ka sarnase ja õiglase suhtumise tagamiseks riigi ja kohaliku omavalitsuse ning riigiaktsiaseltside töötajatega," selgitas seimi haldusreformi komisjoni esimees Juris Puce.

Kuigi rahvaesindajate ajutise töölt eemaldamise on heaks kiitnud õigusvahemees, leiavad opositsiooni esindajad, et see on siiski põhiseadusega vastuolus.

Partei Läti Esikohal juht Julija Stepanenko on üks neist, kes pole vaktsineeritud. "Inimesel on õigus oma elule, tervisele ja ka arusaamale, kuidas ta oma elu edasi elab," ütles ta.

"See seaduseprojekt on vastuolus Läti põhiseadusega. On veidi imelik vaadata, kui kaugele on parlamendienamus valmis põhiseadusele sülitamisega minema," rääkis partei Vabariik esimees Vjaceslavs Dombrovskis.

Ka seimi kaugtööistungi ajal tervislikke eluviise propageeriv partei Seadus ja Kord juht Aldis Gobzems plaanib seimi otsuse edasi kaevata konstitutsioonikohtusse.

"Kuni kestab kaugtööistung diivaneil, olen mina vändanud juba oma 80 kilomeetrit. Väitel, et vaktsineerimine on ainus viis tagada endale tervis, pole mingit teaduslikku alust," sõnas Gobzems.

100-kohalises seimis pole vaktsineerimistõendit esitanud kolm saadikut, õigemini sisuliselt kaks, sest üks seimi liige viibib kinnipidamiskohas. Kohalike volikogude 758 liikmest pole praeguseks sertifikaati esitanud 19, nende asemele saavad ajutiselt tulla asendajad.

Samas nähakse sel otsusel Lätis ka sümboolset ja üldist tähendust - miks siis parlamendi liikmed peaks olema erand, kui väga paljudes eluvaldkondades on vaktsineerimine muutunud peaaegu möödapääsmatuks.