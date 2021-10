Läti valitsusliit toetas Pavlutsi ametis jätkamist

Läti Arstide Liit teatas kolmapäeval, et nõuab tervishoiuminister Daniels Pavlutsi tagasiastumist. Peaminister Krišjanis Karinš kohtus neljapäeval koalitsioonipartneritega, kus leiti, et Pavluts peab ametis jätkama.

Peaminister arutas Pavlutsi lahkumise küsimust individuaalselt iga koalitsioonipartneriga. Hiljem toimus ka ühine koalitsiooni koosolek, teatas LSM.

Võimuparteid leidsid, et patuoina otsimine võib riigi viia veel sügavamasse kriisi.

"Olukorras, kus garaažid muudetakse haiglate vastuvõtuosakondadeks, on viimane probleem see, kes võiks selles olukorras olla parem minister. See on hädavajalik, et poliitikud ja arstid teeksid koostööd," ütles koalitsioonipartei Arengule/Poolt! juht Juris Puce.

Karinš tegi neljapäeval ettepaneku koalitsiooni ja meditsiiniorganisatsioonide esindajate kohtumiseks. Eesmärk on arendada dialoogi ja leida lahendusi riiki räsivale koroonakriisile.

Pavluts teatas kolmapäeval , et on Läti Arstide Liidus pettunud ja kutsus neid üheskoos kriisist jagu saama.

"Olen pettunud Läti Arstide Liidu ootamatus nõudes, et ma tagasi astuksin. Ma mõistan rahulolematust valitsuse tegevusega pandeemia ajal, see on arstide jaoks erakordselt raske aeg. Kutsun kõiki meid üheskoos kriisist jagu saama," ütles minister kolmapäeval.

Läti on kehtestanud range Covid-19 lukustuse, mis kestab 21. oktoobrist 15. novembrini.