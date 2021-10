Läti Arstide Liit nõuab tervishoiuministri tagasiastumist

Läti Arstide Liidu juhatuse otsus oli ühehäälne, teatas juhatuse liige Karlis Racenis. Liidu asepresident Roberts Furmanis kinnitas samuti, et otsus langetati enamuse heakskiidul.

Liit kutsub valitsusjuhti vaatama kohe üle kriisijuhtimise olukorda ning kaasama tervishoiuorganisatsioone ja eksperte otsuste langetamisse, ütles pressiesindaja.

Liit väljendab terve meditsiinikogukonna pahameelt tervishoiuministri ja -ministeeriumi lähenemise suhtes COVID-19 põhjustatud kriisi lahendamisel. Tervishoiutöötajate vaateid on avalikult eiratud kaks aastat, ütles liit. See on ebaõiglane, et valitsuse ja tervishoiuministeeriumi ekslike ja valesti ajastatud otsuste eest võib vastutuse veeretada tervishoiutöötajate kaela, teatati.

Üleskutses tahetakse, et ministeerium lõpetaks "Läti tervishoiusüsteemi õõnestamise" ning võtaks vastutuse vigade eest vaktsineerimisprotsessi organiseerimisel.

Tervishoiuministeerium pole ka kiitnud heaks juhiseid patsientide prioritiseerimise kohta, nagu nõuavad valitsuse regulatsioonid. See oluline ülesanne on edasi lükatud ja juhiste puudumine raskendab veelgi COVID-19 patsientidega tegelevate arstide tööd, teatati.

Tervishoiusektor sai lisaks teada ministeeriumi arstide mobiliseerimise kavatsusest läbi meedia, seisis avalduses.

Läti tervishoiuministeerium kavatseb veel reedel, 29. oktoobril esitada valitsusele palve kuulutada välja meedikute mobilisatsioon, ütles erakorralise meditsiini teenistuse katastroofimeditsiini keskuse juht Dita Heiberga teisipäeval valitsuse istungil.

Mobilisatsiooni hakkab koordineerima ja kutseid jagama tervishoiuministeerium, mis määrab ka need meditsiinitöötajate kategooriad, kelle suhtes mobilisatsiooni rakendatakse.

Heiberga selgitas, et kutsed saavad erameditsiiniasutustes ja tervishoiusüsteemis mittetöötavad meedikud. Kutse mittetäitmise eest ähvardab kriminaalkaristus.

Liidu väitel tekitab mobilisatsioon üldsuses ning arstide seas põhjendamatult suurt ärevust. Enne mobilisatsiooni on tarvis ka meedikuid välja õpetada COVID-19 patsientide ravimisel ning astuda muid ettevalmistavaid samme, ütleb liit.

Liit süüdistab võime ka vaktsineerimisprotsessi vahendite raiskamises ning kohalike tervishoiutöötajate tasustamise küsimuse ignoreerimises.

Pavluts teatas nõudmise peale, et on Läti Arstide Liidus (LAB) pettunud ja kutsub neid üheskoos kriisist jagu saama.

"Olen pettunud Läti Arstide Liidu ootamatus nõudes, et ma tagasi astuksin. Ma mõistan rahulolematust valitsuse tegevusega pandeemia ajal, see on arstide jaoks erakordselt raske aeg. Kutsun kõiki meid üheskoos kriisist jagu saama," ütles minister kolmapäeval.

Pavluts lisas, et kutsus kokku tervishoiusektori strateegianõukogu koosoleku.